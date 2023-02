Arrivo lo Spencerhill: il super festival dedicato a Buddy e Terence

Bud Spencer e Terence Hill sono due icone nel mondo del cinema, ed ecco quindi arrivare a luglio lo Spencerhill, un festival dedicato interamente ai due grandi attori.

Intere generazioni sono cresciute con i loro film e le loro “scazzottate”, loro due insieme hanno dato il via ad uno stile unico ed inimitabile che ha ispirato tanti altri attori nei film futuri.

Nonostante Bud Spencer ormai non sia più con noi e Terence Hill sia in pausa dalle scene, i fan li amano profondamente, ecco perché arriverà un festival interamente dedicato a loro, denominato Spencerhill.

Facciamo un piccolo riassunto sui Big

I grandi Bud Spencer e Terence Hill non hanno bisogno di grosse presentazioni in quanto tutti, grandi e piccini, conoscono questi due attori che con la loro simpatia hanno dato il via a quei film che verranno considerati “spaghetti western“. Di loro non ricordiamo solo i western però, ma anche tutti gli altri film, che possono essere visti sulle varie piattaforme di streaming, come Prime Video e Netflix i quali hanno voluto rendergli omaggio, caricando le loro pellicole nei loro database.

Bud Spencer, l’omone sempre arrabbiato ma dal cuore tenero, nei film interpretava quasi sempre colui che correva in soccorso del furbo Terence Hill, il quale quasi sempre lo cacciava in grossi guai. Grazie alle loro scazzottate però arrivavano alla fine della storia sempre incolumi (i loro rivali un po’ meno), procurando allo spettatore molte risate. Buddy, alias Carlo Pedersoli era nato nel 1929 a Napoli e purtroppo è morto nel 2016 a Roma, circondato dall’affetto di tutti i suoi cari e dei suoi amici.

Terence Hill, alias Mario Girotti è nato nel 1939 a Venezia e insieme al suo migliore amico Bud ha girato la maggior parte dei titoli presenti nella sua filmografia. In seguito alla sua morte, Terence ha continuato ad essere protagonista delle scene grazie a serie quali Don Matteo e Un passo dal cielo.

Da Berlino a Gubbio

Non solo Berlino può vantare il magico tributo fatto al mitico attore Bud Spencer, grazie all’ormai famoso Bud Spencer Museum, ma anche l’Italia ha finalmente creato un tributo ad hoc per il mitico duo. Se vi troverete a Gubbio dal 27 al 30 luglio 2023, vi consigliamo di fermarvi a vedere il super festival chiamato, Spencerhill.

Matteo Luschi, direttore del museo di Berlino, sta organizzando un grosso evento per omaggiare Bud Spencer e Terence Hill, dove si potranno assistere a tributi per i loro film e per la loro lunga carriera. Non si sa ancora di preciso a cosa si potrà assistere, ma quello che è certo è che i fan di Buddy e Terence non ne rimarranno delusi.

A dimostrazione che nessuno ci abbandona mai per sempre, nel momento in cui il ricordo di loro nei nostri cuori è sempre forte, Bud Spencer e Terence Hill vivranno per sempre nella mente delle persone grazie ai loro film. Se siete dei super fan anche voi, questo luglio 2023 non potrete perdervi lo Spencerhill a Gubbio.