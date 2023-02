Paint. Owen Wilson nei panni di Carl Nargle. Ecco il trailer

Uscito ora il trailer di Paint il film che parla del famoso show televisivo che prometteva di insegnare a dipingere e disegnare migliaia di Americani. Ecco il trailer.

Svelato il trailer diPaint, commedia che ha come protagonista l’attore americano Owen Wilson nei panni dell’eccentrico artista visivo alle prese con il successo. Con la sua voce suadente, la pipa tra le labbra, Wilson interpreterà l’iconico Carl Nargel, ospite della trasmissione televisiva anni ’70 in onda nel Vermont. Come afferma anche la sinossi, Nargle ha tutto: “Una permanente di lusso, un furgone personalizzato e fan che lo seguono a ogni sua mossa”.

Il film è diretto dal regista Brit McAdam e immagina una realtà in cui le cose sono perfette per questo pittore. Solo che ad un certo punto, dopo anni di fama televisiva, un nuovo pittore ruba il cuore e l’attenzione dei telespettatori che prima si definivano fedeli seguaci di Nargle: l’improvvisa competizione fa cadere in un vortice depressivo il pittore nonostante l’amore nei suoi confronti non cessi del tutto.

Nel cast a spalleggiare Owen Wilson troviamo anche Michaela Watkins, Wendi McLendon-Covey, Ciara Renee, Lusia Strus, Lucy Freyer e Stepehn Root.

A chi si ispira Paint?

Il personaggio principale nel film Paint , Carl Nargle, è chiaramente ispirato al pittore televisivo Bob Ross: la pettinatura, il modo di vestire e il mood rilassato e calmo di Owen Wilson ce lo confermano.

Ma chi è Bob Ross?

Bob Ross, nome d’arte per Robert Norman Ross, è stato un pittore, un militare e un personaggio televisivo statunitense, famoso per aver creato il programa The Joy of Painting trasmesso su PBS negli Stati Uniti: il programma è andato in onda dal 1983 fino al 1994, sconfinando anche oltre oceano e arrivando in Canada, America latina e Europa. Nella sua mezz’ora di trasmissione, Bob insegnava ai telespettatori come si dipingesse ad olio e i suoi soggetti erano solo paesaggi naturali.

Nell’era moderna, invece, è famoso per essere diventato il precursore dei video ASMR: Bob Ross infatti durante il programma, parlava ai suoi spettatori con tono pacato e gentile.