“The Keep”: tutto pronto per il remake del film horror

Il pauroso film horror degli anni ’80 di Michael Mann si prepara per un remake tutto nuovo, con gli effetti speciali del produttore Greg Nicotero.

Il produttore di serie tv di successo Nicotero, come The Walking Dead e Creepshow, abbraccia una nuova sfida: procedere con il remake di un must della cinematografia horror di qualche decennio fa. Riviviamo il teaser de La Fortezza, in lingua originale The Keep del 1983.

La notizia è arrivata attraverso il canale di Twitter proprio dal profilo di Francis Paul Wilson, autore del libro su cui si fonda la pellicola di Mann. Il post sul profilo dice:

LA FORTEZZA – 2 giorni fa, dopo un anno e mezzo di trattative tra l’acquirente e la mia parte all’ICM, ho firmato un accordo di opzione/acquisto con Greg Nicotero per il remake de La fortezza. Greg è un fan di lunga data del libro e ha le carte in regola per fare un adattamento degno.

La trama ufficiale del remake

“Qualcosa sta uccidendo i miei uomini.” Così recita il messaggio ricevuto da un comandante nazista di stanza in un piccolo castello in alto nelle remote Alpi della Transilvania. Invisibile e silenzioso, il nemico seleziona una vittima per notte, lasciando dietro di sé i cadaveri esangui e mutilati per terrorizzare le sue future vittime. Uno squadrone della morte composto da un elite di SS viene inviato per risolvere il problema, ma gli uomini scoprono qualcosa che è sia potente quanto terrificante. In preda al panico, i nazisti portano un esperto locale di folklore, uno studioso ebreo, per fare luce sui misteriosi avvenimenti. E all’insaputa di chiunque, c’è un altro visitatore in arrivo, un uomo che si è svegliato da un incubo ed è subito partito per incontrare il suo destino.

Curiosità sul film

Il film è stato girato in Galles e le riprese sono state fatte presso gli Shepperton Studios durante l’autunno del 1982. La pellicola “La fortezza” è stata molto difficoltosa. Il maltempo, le precipitazioni intense e la morte del professionista addetto agli effetti speciali Wally Veevers hanno causato lo slittamento del film, portando tutta la produzione nel caos più assoluto.

La casa produttrice Paramount Pictures non ha creduto più nel progetto, rifiutando il finanziamento ad una scena particolare con protagonista una battaglia sulla terrazza della fortezza. La spettacolarità della scena, ricca di effetti speciali, richiedeva uno sforzo monetario importante. Il fermo da parte della Paramount costrinse Mann a pensare ad un finale diverso e molto più sciatto, dato il low budget a disposizione. Nonostante il finale sicuramente diverso da quello prospettato, il film negli anni si è conquistato una buona reputazione.