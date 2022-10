Sophia Loren, la nipote è famosa quanto lei. La vedete sempre in tv

Lo sapevate che la diva del cinema Sophia Loren ha una nipote famosissima, che lavorava in politica? Ecco di chi stiamo parlando.

Senza alcun dubbio, Sophia Loren è una delle donne italiane più famose e importanti del cinema a livello mondiale. Classe 1934, oggi ha 88 anni e ha contribuito a scrivere la storia del mondo dello spettacolo e cinematografico italiano e internazionale. Ha iniziato a recitare negli anni ’50, quando era giovanissima, e da lì non ha più smesso. Sapevate, però, che ha una nipote molto famosa che lavorava in politica?

La carriera di questa grandissima artista è cominciata molto presto e si è subito affermata con film, soprattutto commedie, di grande successo. Uno dei suoi primi ruoli importanti è stato quello della protagonista femminile Sofia Cocozza in Pane, amore e… al fianco del grandissimo Vittorio De Sica.

Dopo questa esperienza italiana, ha cominciato a collaborare anche con l’America e, in particolare, con le produzioni di Hollywood, che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. Ha lavorato con grandissimi divi del cinema nostrani e internazionali, come Marcello Mastroianni, Frank Sinatra, Clark Gable, Mario Monicelli e molti altri.

Ma cosa si sa della sua vita privata?

Sophia Loren, la nipote famosissima

Di traguardi Sophia Loren ne ha sicuramente tagliati molti. Il suo successo più grande è la vittoria del premio Oscar nel 1960 per La ciociara, film durissimo e drammatico ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Oltre a una vita lavorativa molto intensa, ha ovviamente avuto una vita privata costantemente messa in risalto dai media e dai paparazzi.

Anche la vita sentimentale dell’attrice è sempre stata sotto i riflettori. A sedici anni ebbe una relazione con il produttore cinematografico Carlo Ponti, che all’epoca era sposato e aveva già dei figli. Questa storia fu molto chiacchierata e criticata. Nonostante le critiche, i due si sono sposati, hanno avuto due figli e sono rimasti insieme fino alla morte di lui, avvenuta nel 2007. Oggi i figli sono cresciuti, così come i nipoti. Una, in particolare, è molto nota.

La diva, infatti, è la zia di Alessandra Mussolini, che ha lavorato in politica per tantissimi anni. L’ex politica è la figlia della sorella dell’artista, Maria, che nel 1962 sposò l’artista Romano Mussolini, fratello minore del duce fascista. Dalla zia, l’ex senatrice ha ereditato la passione per le arti. Negli anni ’80, infatti, ha lavorato, infatti, come attrice per il cinema e per la tv e anche come cantante.