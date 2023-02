La Sirenetta e il suo teaser trailer sulla cattiva Ursula

A pochi mesi dall’uscita del film della Sirenetta, è stato rilasciato un nuovo teaser trailer che ci dà un assaggio di quello che sarà la cattiva Ursula in tutta la sua malvagità.

Il cartone a marchio Disney della Sirenetta che uscì nel 1989 fu un successo planetario, Arial l’abbiamo amata tutti, con la sua tenacia e la sua forza ha affrontato tutto per amore. Ecco perché non vediamo l’ora che esca il nuovo, live action su di lei.

Il 26 maggio 2023 uscirà il nuovo film della Sirenetta che si andrà ad aggiungere a tutti gli altri live action della collezione Disney che sono usciti in questi anni. In attesa di poter vedere il film al cinema e il trailer ufficiale, dovremo accontentarci di questo primo teaser trailer dove vengono mostrati altri personaggi, tra cui la cattiva Ursula.

La Sirenetta festeggia i 100 anni Disney

Il teaser trailer ufficiale rilasciato dalla Disney per allietare l’attesa dell’uscita nelle sale cinematografiche del suo nuovo live action, La Sirenetta, non solo mostra dettagli importanti di cui andremo a parlare più avanti, ma ha anche un altro messaggio.

Il lavoro di marketing che c’è dietro a questa scelta è qualcosa di meraviglioso, in quanto il teaser è stato rilasciato a 100 giorni dall’uscita del film al cinema e in più richiama il video celebrativo che Disney ha rilasciato per omaggiare i suoi fan e i suoi collaboratori per ringraziarli di questi 100 anni passati insieme.

Come ha postato la stessa protagonista della Sirenetta, Halle Bailey: “Sono così emozionata di portare avanti i festeggiamenti per Disney100 dando un nuovo sguardo a La Sirenetta. Mancano 100 giorni all’uscita al cinema!”

La Sirenetta, si baserà sul celebre cartone animato dall’omonimo titolo uscito nel 1989 e sul romanzo di Hans Christian Andersen, saranno presenti le canzoni del cartone e gli stessi personaggi.

Finalmente vedremo nuovi personaggi

Le riprese del film sono quasi giunte al termine, come indicato anche dal regista Rob Marshall, per questo a breve vedremo il trailer ufficiale del live action La Sirenetta, il quale sarà presente nelle sale cinematografiche dal 26 maggio 2023.

In attesa di questo, possiamo gustarci il nuovo teaser trailer rilasciato in anteprima, il quale mostra non solo la protagonista cantare una delle iconiche canzoni presente anche nel cartone originale, ma anche il principe Eric e la cattiva Ursula in tutta la sua perfidia.

Come è stato già confermato, all’interno del cast troveremo Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Javier Bardem ed infine Melissa McCarthy.