Creed 3: trama, trailer e cast del film

Presto al cinema, sta per tornare il noto pugile, pupillo di Rocky Balboa, con il nuovo capitolo Creed 3. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa nuova avventura sul ring.

Dopo aver vissuto anni intensi con il pugile che urlava “Adriana” in un “bagno di sangue” alla fine dei suoi incontri, è giunto il tempo che il suo allievo risplenda di luce propria.

Ed ecco quindi arrivare la saga di Creed, con il figlio di Apollo, amico di Rocky che sotto la guida del suo allenatore, ha appassionato una nuova generazione. Sta per arrivare al cinema Creed 3, con un nuovo capitolo entusiasmante. Ci saranno diverse novità per questo nuovo combattimento.

Cosa sappiamo del terzo capitolo del franchise?

Creed 3 vedrà come sempre il suo protagonista, Michael B. Jordan, alias Adonis Creed alle prese con un nuovo combattimento mozzafiato. Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 3 marzo 2023 e oltre a Jordan troveremo Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris, Florian Munteanu e il nuovo villain Jonathan Majors con cui Creed si dovrà scontrare.

La novità di questa pellicola è quella che non vedremo Sylvester Stallone nei panni dell’allenatore di Adonis, Rocky Balboa, ma parteciperà al film solo in veste di regista. I motivi di questa scelta, legati ai problemi dei diritti sul personaggio di Rocky sono stati ampliamenti discussi dall’attore sulla sua pagina social, per cui non ci soffermeremo oltre.

La seconda grande novità di questa pellicola riguarderà il combattimento che dovrà affrontare Creed, in quanto il suo avversario non sarà un perfetto sconosciuto, ma sarà un suo vecchio amico, Damina, uscito dal carcere dopo 18 anni. Questa nuova sfida riporterà a galla ricordi e segreti tenuti nascosti per tanti anni.

Il nuovo spot rilasciato

Il 3 marzo 2023 uscirà quindi nelle sale cinematografiche Creed 3, il film sarà sempre incentrato sul mondo della boxe che ha sempre fatto parte della vita del protagonista, con le varie sfaccettature che ne conseguono.

Ecco in anteprima il nuovo spot/trailer rilasciato per il terzo capitolo della saga di Creed, che regala ai telespettatori qualche minuto da visionare di quello che sarà la storia del film. In aggiunta è stata rilasciata sulla pagina social ufficiale della saga una foto molto allettante.

Come si può vedere, troveremo Adonis sulla parte centrale alle prese con uno dei suoi famosi “destri” durante (da quello che si può intuire) un combattimento ai danni del suo avversario. Il guantone che spunta potrebbe tranquillamente essere quello del suo amico/nemico Damina. Ovviamente per il momento dovremmo accontentarci di questi piccoli indizi, in attesa di poter vedere il film al cinema.