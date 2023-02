Jason Sudeikis e Olivia Wilde: l’ex tata fa causa ai due

Nuovi problemi per Jason Sudeikis e Olivia Wilde.

L’ex tata dei due attori decide di fare causa ad entrambi.

Problemi per Jason Sudeikis e Olivia Wilde, la cui separazione ha fatto a lungo discutere. I due, separatisi ormai da un po’ di tempo, sono infatti stati citati in giudizio dalla ex tata dei loro figli.

Sudeikis e Wilde: la citazione in giudizio

L’ex tata dei figli di Sudeikis e di Wilde, ovvero Erika Genaro, avrebbe deciso di fare causa ai due all’ex coppia: il motivo principale sarebbe quello del licenziamento illegittimo e della violazione di diverse leggi dello Stato della California riguardanti il lavoro.

Come rivelato dalla stessa donna, l’assenza fissa in casa di Olivia Wilde l’avrebbe costretta il più delle volte a lavorare addirittura per ventiquattro ore su ventiquattro. Tra le varie mansioni di cui occuparsi, e che solitamente sarebbero dovute spettare alla Wilde, la cura non solo dei figli e della casa ma anche di diversi altri compiti aggiuntivi. Per via delle sempre continue richieste da parte di Sudeikis, la donna si è presto ritrovata di conseguenza priva di qualsiasi tipo di pausa lavorativa nel corso delle giornate.

Sotto stress per via dell’avvenuta separazione, Genaro, che aveva iniziato a lavorare per la coppia nel 2018 allo scopo di prendersi cura dei due bambini piccoli, avrebbe richiesto un congedo di tre giorni. La risposta ricevuta, a quel punto, è consistita nel provvedimento del licenziamento.

Il divorzio tra i due

I rotocalchi hollywoodiani hanno ovviamente dedicato ampio spazio al tema riguardante la separazione tra Jason Sudeikis e Olivia Wilde, avvenuta nell’ormai lontano 2020. Tra le cause principali che avrebbero portato alla separazione, la relazione dell’attrice statunitense con Harry Styles, il noto membro della band degli One Direction.

La strada che ha portato al divorzio non è stata ovviamente priva di diversi episodi spiacevoli. Basterebbe ricordare ad esempio la presentazione al CinemaCon di Don’t Worry Darling: in quell’occasione, i documenti per il divorzio furono consegnati da Sudeikis ad una Wilde intenta a parlare sul palco della pellicola. Un film uscito nel 2022 e sia diretto che interpretato dall’attrice, con il cast comprendete tra gli altri proprio Harry Styles.

Dopo diverso tempo, le acque sembrerebbero finalmente essersi calmate. La ritrovata, almeno all’apparenza, tranquillità è ora però nuovamente turbata dal caso della ex tata, che ha approfittato anche della rottura tra i due protagonisti per rilasciare in merito diverse interviste e dichiarazioni. Da seguire a questo punto i possibili sviluppi della vicenda, con la causa intentata dalla donna presso la Corte Superiore di Los Angeles nella giornata di martedì.