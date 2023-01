The Boogeyman. Il nuovo film di Steven Spielberg tratto dal romanzo di King

Nuovo film distribuito al cinema. Steven Spielberg dirigerà il nuovo film horror tratto da un romanzo di Stephen King, The Boogeyman. Un altro regista che preferisce la pellicola allo streaming. Ecco tutti i dettagli sul film.

Innegabile come Steven Spielberg si sia sempre opposto all’uscita dei suoi film su tutti i canali di streaming. Il suo nuovo film, candidato a Golden Globes e già nominato dall’Accademy, The Fabelmans, essendo un film quasi autobiografico del regista, descrive bene l’importanza che ha la sala cinematografica per lui.

Recentemente la notizia che The Boogeyman, un horror tratto dal racconto dello scrittore Stephen King, inizialmente pensato per essere un prodotto per lo streaming, sarà distribuito al cinema invece e non più su Hulu come precedentemente annunciato da 20th Century Studios, la casa di produzione del progetto, ha fatto non poco scalpore poiché sempre più registi e case di produzione decidono di affidarsi ai colossal dello streaming per poter concorrere alle nomination agli Oscar.

La data di uscita per il film di Spielberg è prevista negli Stati Uniti il 2 giugno 2023 mentre tutto tace per ora qui in Italia.

The Boogeyman. Trama e cast del film tratto dal romanzo di King

The Boogeyman è un racconto di Stephen King pubblicato nel lontano 1973 su una rivista di marzo chiamata Cavalier, successivamente confluito nella raccolta di racconti dello scrittore Night Shift (1978). Come è ben noto, da sempre i racconti dello scrittore si prestano ad un riadattamento sullo schermo: IT per esempio ne è una prova.

Il nuovo adattamento cinematografico dell’opera seguirà la storia di una sedicenne e della sua sorellina, entrambe prese di mira da una creatura sovrannaturale, dopo che il loro padre, uno psicologo che lavora da casa, ha ricevuto in studio uno dei suoi pazienti. La regia se prima era stata affidata a Stephen Spielberg ora è passata a Rob Savage, regista noto per il suo lavoro come produttore, sceneggiatore, fotografo e montatore. Savage ha inoltre già diretto alcune pellicole del genere horror indie e indipendenti.

Tra queste troviamo: Host e Dashcam. Nel cast invece è stata scelta Chris Messina come protagonista, Sophie Thatcher, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu e David Dastmalchian che, in questa stagione, lo vedremo aprire il quinto ciclo del MCU in Ant- Man and the wasp: Quantumania.