Big George Foreman: il trailer del biopic sul pugile americano

Esce un nuovo film biografico sulla vita del pugile americano George Foreman, due volte campione dei pesi massimi. Sarà diretto da George Tillman Jr. Ecco il trailer e la data di uscita.

Uscirà presto nei cinema un nuovo film biografico sulla vita di un altra grande personalità sportiva americana: il titolo completo è Big George Foreman. The Mircaculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World e parlerà appunto della storia dietro il due volte campione dei pesi massimi Big George Foreman, uno dei più grandi pugili della storia.

Il titolo del film, molto esplicativo, pone l’importanza sul personaggio: Foreman infatti fu medaglia d’oro alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, campione del mondo dei pesi massimi per la prima volta nel 1973 e poi, in una seconda volta, a ben 45 anni di età e dopo essere anche diventato pastore, nel 1994, ha avuto invece la sfortuna e l’onore di incrociare i guantoni sul ring con l’imbattuto Muhammad Ali, che nel 30 ottobre del 1974 gli inflisse la prima sconfitta in tanti anni di carriera e gli tolse il titolo mondiale nell’incontro più leggendario della storia della boxe.

Gli Americani hanno soprannominato quest’incontro surreale con il nome di Rumble in the Jungle.

Con una storia così interessante, il regista George Tillman Jr. ha ben deciso di volerla usare per una trasposizione cinematografica e raccontare l’incredibile e soprendente Foreman e di sceneggiare il tutto assieme all’aiuto di di Frank Baldwin. Nella produzione della pellicola invece c’è il colpo di scena: è il pugile, Big George che vede se stesso tra i produttori esecutivi.

Trama, data di uscita e info sul film

Il film è diretto dal regista George Tillman Jr. che vede se stesso per la prima volta a dirigere un film biografico mentre la sceneggiatura è stata affidata a Frank Baldwin che pure non ha grande esperienza nell’ambito. Nel cast invece troviamo Khris Davis nei panni del protagonista mentre Forest Whitaker interpreta il suo storico allenatore, Doc Broadsu.

Sullivan Jones è invece nei panni del fenomenale e antagonista della storia, Muhammad Ali. Il regista ha commentato così il progetto: “Big George Foreman è basato sulla straordinaria storia vera di uno dei più grandi ritorni di tutti i tempi e sul potere di trasformazione delle seconde opportunità. Alimentato da un’infanzia povera, Foreman ha incanalato la usa rabbia fino a diventare medaglia d’oro olimpica e campione del mondo dei pesi massimi, seguito da un’esperienza di quasi morte che lo ha portato dal ring della boxe al pulpito”.

Il film uscirà nelle sale il 28 aprile. A completare il cast ci sono anche Jasmine Mathews, Lawrence Gilliard Jr., John Magaro e Sonja Sohn.