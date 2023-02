The Flash: nel trailer un “vecchio” Batman di nostra conoscenza

Finalmente è uscito il trailer dell’ultimo film prodotto dalla “vecchia guardia” della DC, The Flash, il quale promette molti colpi di scena, tra cui la ricomparsa di un “vecchio” Batman di nostra conoscenza.

Ci siamo, mancano ancora pochi mesi e finalmente vedremo l’ultimo film prodotto dalla vecchia dirigenza della DC, prima dell’ingresso (e se vogliamo dello stravolgimento) della nuova DC Universe creata da Peter Safran e James Gunn.

Stiamo parlando di The Flash, il nuovo film con Ezra Miller come protagonista, il quale aveva fatto la sua comparsa in diversi cameo e film. Finalmente è uscito il trailer del film e Barry Allen sarà affiancato da uno dei primi Batman apparsi sullo schermo, il grande Michael Keaton.

Quando uscirà al cinema?

The Flash è un film DC diretto da Andy Muschietti e si basa sulla sceneggiatura di Christina Hodson, il quale uscirà al cinema il 16 giugno 2023. Ezra Miller è diventato ufficialmente Barry Allen nel 2014 il quale ha preso parte con il suo personaggio “super veloce” a diversi cameo e film, i quali l’hanno introdotto tra i super eroi, arrivando al suo film da solista che uscirà appunto tra qualche mese.

Come lo stesso Gunn ha confermato, la trama di questo film sarà indimenticabile oltre che spettacolare. In The Flash vedremo un Barry desideroso di cambiare il passato e tentare di salvare la madre morta durante la sua infanzia.

Purtroppo però non è facile avere a che fare con i salti temporali, motivo per cui il super eroe si imbatterà in diverse realtà parallele. Oltre a vedere due Barry nella stessa epoca, troveremo anche doppio Batman, quello di Ben Affleck e quello della leggenda Michael Keaton. Sarà interessante scoprire come farà il povero Flash ad uscire da questo “pasticcio” temporale che ha inavvertitamente creato.

Oltre agli attori già menzionati, troveremo all’interno del cast Kiersey Clemons, Maribel Verdú, Ron Livingston, Sasha Calle, Rudy Mancuso e Saoirse-Monica Jackson. Alcuni di questi nomi non hanno ancora rivelato quale sarà il loro “posto” nella storia, molto presumibilmente lo scopriremo nei prossimi mesi.

Per Ezra Miller sarà l’ultima volta come Flash?

Finalmente il trailer tanto atteso del film The Flash, con Ezra Miller è stato rilasciato ufficialmente, il quale mostra una trama molto contorta, che ci risulterà sicuramente più chiara dal 16 giugno in poi, appena il film uscirà al cinema.

Dopo questo film, non sappiamo ancora se Miller vestirà di nuovo i panni di Barry Allen, in quanto i suoi recenti problemi con la giustizia e le sue dichiarazioni sul suo stato mentale, non invogliano di certo la produzione a spendere ulteriori soldi per la sua salvaguardia.

Per il momento quindi è ancora tutto in forse, non ci resta che goderci il trailer e poi il film, dove potremo ammirare di nuovo l’ingresso dell’iconico Michael Keaton nel suo ruolo di Batman.