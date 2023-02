Riddick 4: ufficiale il quarto capitolo della saga

Ormai è ufficiale: la saga di Riddick ritornerà molto presto con un quarto capitolo.

Vin Diesel pronto a vestire ancora una volta i panni del protagonista a diversi anni di distanza dall’ultima volta.

I fan della saga di Riddick possono gioire. Nelle ultimissime ore è infatti giunta l’ufficialità di un quarto capitolo della celebre saga che vede nei panni dell’attore protagonista Vin Diesel. Un ritorno atteso da tantissimi anni, e che a breve potrà finalmente diventare reale.

La cosa era ormai nell’aria da qualche giorno, con Vin Diesel, protagonista in questo periodo anche con Fast & Furious 10, che aveva anticipato l’annuncio condividendo sul proprio profilo Instagram i primi concept art ufficiali di Furya, riguardanti un possibile furyano e Richard B. Riddick.

Riddick 4: il ritorno alla regia di David Twohy

A dirigere il quarto capitolo della saga di Riddick, il cui titolo ufficiale è per la precisione Riddick: Furya, sarà David Twohy. Si tratta, per chiunque non lo sapesse, dello stesso regista dei primi tre film, ovvero Pitch Black, The Chronicles of Riddick e Riddick.

Lo stesso Twohy si è così espresso di recente in merito al film: “I nostri numerosi fan ce lo hanno chiesto per anni, e ora siamo finalmente pronti ad onorare il loro invito all’azione con questo Riddick: Furya. La mia collaborazione con Vin Diesel e con One Race va avanti da 20 anni, insieme abbiamo creato un anime, due videogiochi, tre film e fumetti animati per Internet“.

Il regista ha poi proseguito svelando alcuni dettagli sulla possibile trama di Riddick 4: “Questo quarto film potrà vedere un ritorno al pianeta natale di Riddick. Sarà un modo per poter finalmente saperne di più sulla sua genesi“.

I precedenti capitoli

La saga di Riddick si è guadagnata col tempo la stima e l’attenzione di una parte sempre maggiore di pubblico. Pitch Black, il primo film arrivato nelle sale nel 2000, non si era rivelato fin da subito un grande successo, guadagnandosi però col tempo lo status di vero e proprio cult e riuscendo comunque a incassare circa 50 milioni di dollari. Da lì, il franchise è poi proseguito nel 2004 con The Chronicles of Riddick, in grado di far registrare circa 115 milioni di incasso, e infine nel 2013 con Riddick, che ha incassato invece intorno ai 98 milioni.

Tornando alla trama, non si sa ovviamente ancora molto. Gli eventi prenderanno però sicuramente inizio a partire dall’ultima decisione da parte di Richard di cedere il titolo di Lord Marshal a Vaako a patto però di essere portato su Furya. Per saperne di più non resta che pazientare ancora un po’.