The Walking Dead: Daryl Dixon, il cast si allarga con altri 5 membri ufficiali

La serie tv spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, arruola altri 5 membri ufficiali all’interno del cast. Scopriamo insieme chi sono e quali sono le ultime news della serie.

The Walking Dead è stata una serie tv di notevole successo, lo scenario apocalittico con l’eterna lotta tra esseri umani e zombie ha appassionato moltissimi fan. Proprio per questo motivo, quando il viaggio della serie originale è giunta al termine, altre storie sono andate ad aggiungersi al franchise.

Per il momento sono previsti tre sequel, ci sarà quello incentrato su Maggie e Neghan, intitolato The Walking Dead: Dead City, un altro che si andrà a concentrare sulle vicende di Rick e Michonne e infine quello di cui andremo a parlare nel prossimo paragrafo, The Walking Dead: Daryl Dixon. A tal proposito, in quest’ultimo si sono uniti 5 nuovi personaggi alla trama.

La trama ufficiale di questo spin-off

The Walking Dead: Daryl Dixon è la serie sequel, spin-off dell’originale The Walking Dead, la quale si concentrerà sul personaggio di Daryl Dixon e sul suo tortuoso viaggio in Francia. Inizialmente oltre a Norman Reedus, doveva essere presente anche Melissa McBride, la Carol dello show, ma nel 2022 l’attrice decise di abbandonare il progetto.

Come recita la sinossi ufficiale: “Daryl arriva sulle sponde della Francia e fatica tenta di ricostruire come ci sia arrivato e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia spezzata ma resiliente mentre spera di trovare un modo per tornare a casa. Mentre fa il viaggio, però, le connessioni che crea lungo la strada complicano il suo piano finale”.

Il cast aumenta

Oltre al personaggio principale, abbiamo appreso che al cast si uniranno altri 5 personaggi che andranno ad infittire la trama, stiamo parlando di Anne Charrier, Eriq Ebanouey, Laika Blanc Francard, Louis Puech Scigliuzzi e Romain Levi.

Oltre allo spin-off sappiamo anche che il franchise di TWD è arrivato all’ottava stagione con la serie gemella Fear the Walking Dead, inoltre è stata mandata recentemente in onda l’antologia Tales of the Walking Dead e le prime due stagioni di The Walking Dead: World Beyond.

Quello che è certo è che il franchise di The Walking Dead non è ancora pronto ad andare in pensione, la storia non è ancora finita ma grazie a questi nuovi spin-off si andrà ad arricchire sempre più. Nel frattempo aspettiamo con ansia di vedere la serie tv sequel, The Walking Dead: Daryl Dixon, che con il cast completa si spera possa arrivare quanto prima in tv.