La commedia romantica di Will Gluck della Sony aggiunge nomi al suo cast

Tre nomi certi nel cast della nuova commedia romantica di Will Gluck della Sony. Per il momento è tutto top-secret, nemmeno il titolo c’è dato da sapere.

Ci sono quei film che rimangono “blindati” fino alla fine, la tattica della produzione è quella di alimentare la curiosità del pubblico, il quale cerca informazioni costantemente in rete per trovare qualche indizio in merito.

La nuova commedia romantica prodotta da Will Gluck della Sony, fa parte dei film super segreti, sia la trama che il titolo sono ancora top-secret, sappiamo solo il nome di tre attori che sono ufficialmente entrati nel cast.

Il nuovo acquisto della Sony

Il cast del film

Alla nuova commedia romantica di Will Gluck della Sony si sono uniti tre nomi al cast, stiamo parlando di Alexandra Shipp, Sydney Sweeney e Glen Powell. Per il momento non abbiamo altre informazioni in merito in quanto sia la trama che il titolo sono ancora top-secret.

Il film si baserà sulla sceneggiatura di Ilana Wolpert che Will sta riscrivendo e riadattando al grande schermo. I tre attori per il momento resi noti che prenderanno parte alla commedia romantica di Will Gluck, sono nomi molto conosciuti. Alexandra Shipp nonostante i suoi 31 anni, ha partecipato già a diversi film molto famosi come X-Men, Endless, Deadpool 2, ecc.

Gli altri due attori non sono ovviamente da meno, Sydney Sweeney è famosa soprattutto per il suo ruolo in Euphoria, The White Lotus, C’era una volta a… Hollywood, ecc. E infine ultimo, ma non meno importante, Glen Powell reduce da Top Gun: Maverick, ha recitato anche nei Mercenari, Il cavaliere oscuro, ecc. Per il momento non ci resta che attendere nuove indiscrezioni su questo film misterioso.