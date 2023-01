Sydney Sweeney e Glen Powell protagonisti di una commedia romantica vietata ai minori

La nuova commedia romantica diretta da Will Gluck con protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell sarà vietata ai minori. Ecco tutto quello che abbiamo scoperto finora di questo nuovo progetto.

Quando si pensa ad una commedia romantica ci viene in mente subito una storia “zucchero e miele” all’insegna del classico “3MSC” di Moccia. Ma in realtà non è così, un film anche se inserito in questa categoria, potrebbe essere molto diverso da quello che si pensa.

Questo è il caso della prossima commedia romantica diretta da Will Gluck, che sarà addirittura vietata ai minori. I due protagonisti certi della storia saranno i due attori Sydney Sweeney e Glen Powell.

Quello che sappiamo sui tre nomi certi della commedia romantica

Per il momento di tutta questa storia abbiamo solo tre nomi ed è da lì che inizieremo. Conosciamo quindi il nome del produttore, Will Gluck, il quale è anche un regista e uno sceneggiatore statunitense molto in voga in questo periodo. Classe 1978, Gluck lo conosciamo grazie a pellicole quali Easy girl, Amici di letto, Annie la felicità è contagiosa e i due capitoli del franchise di Peter Rabbit.

Sydney Sweeney la conosciamo soprattutto per i suoi ruoli di successo in Euphoria accanto a Zendaya, The White Lotus, The Voyeurs e molti altri. La carriera di questa attrice statunitense è già molto fitta nonostante la sua giovane età. I suoi prossimi lavori futuri saranno i film The Registration e Barbarella.

La carriera del bel Glen Powell non è da meno, lui di anni ne ha 34 eppure nel suo curriculum spiccano pellicole campioni d’incasso. Molti lo ricorderanno per il suo ultimo lavoro, il suo Hangman in Top Gun: Maverick ha fatto sia infuriare sia innamorare il pubblico con il suo personaggio molto simili al suo predecessore in Top Gun. Ma questo non è l’unico film di successo che ha interpretato Glen, lo ritroviamo anche in Easy A, Amici di letto, Come far perdere la testa al capo e così via.

Quello che sappiamo invece su questa commedia romantica…hot!

Questa prossima commedia che molto probabilmente verrà girata a fine febbraio 2023, per non interferire con le riprese di Euphoria della Sweeney, sarà come dicevamo diretta da Will Gluck e sarà basato sulla sceneggiatura di Ilana Wolpert. Per il momento sia la trama, sia il cast sono ancora top-secret. Non ci sono indiscrezioni a riguardo, si sa solo che sarà vietata ai minori.

Inoltre la Sony Pictures ha acquistato i diritti del film e sarà quindi “lei” a produrre questa storia dai presupposti irriverenti e non adatti ai giovanissimi. Gli attori avranno anche altri ruoli, diventando anche produttori e sceneggiatori.

Insomma la curiosità c’è, le aspettative sono alte. Quello che ci rimane è l’attesa di quando uscirà questo film. Non vediamo l’ora di vedere il trailer e di sapere qualche notizia in più nei prossimi mesi in attesa dell’uscita ufficiale.