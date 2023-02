“Ripley” la serie di Andrew Scott passa da Showtime a Netflix

Cambiano gli accordi per il dramma “Ripley”: passa da Showtime a Netflix.

Gli accordi contrattuali sono ancora in fase di dettaglio, ma ci sono news per la casa in cui verrà ospitata la mini serie Ripley. Per il momento, Netflix e Showtime non hanno rilasciato dichiarazioni. Il passaggio di proprietà è avvenuto molto velocemente negli ultimi giorni, secondo fonti certe. Quando Deadline ha comunicato il cambio, anche un’altra serie Three Women ha fatto il passaggio di proprietà.

La serie attualmente è nelle prime fasi della post-produzione e stava programmando la sua uscita su Showtime, a cavallo tra il 2023 e il 2024. Nel mentre, la serie, interpretata da Johnny Flynn e Dakota Fanning, quasi pronta per andare in onda ma c’è stato un ultimo dettaglio messo in atto da parte dell’on demand americano.

Netflix avrebbe salvato il progetto

Rumors dicono che il produttore esecutivo della serie Garrett Basch ha annunciato con la WME hanno dovuto riprogrammare la nuova strategia attraverso l’intervento di Netlix, che avrebbe salvato l’intero progetto dopo aver studiato vari frame. Secondo i piani alti, la serie Ripley sarà formata da otto episodi, fondato principalmente su The Talented Mr. Tutto il filone narrativo è stato inteso come una serie limitata, sulla scia dell’acclamato The Night Of di Zaillian, ma esiste la grande possibilità di proseguire dopo la prima puntata, se gli ascolti saranno buoni.

Di cosa parla Ripley

La seria segue le vicende di Tom Ripley (interpretato da Andrew Scott), un ladro e assassino che si agisce nella ricchissima New York nei primi anni ’60. Tom viene assunto da un uomo ricco, imprenditore americano, per cercare di convincere suo figlio vagabondo, Dickie Greenleaf (Flynn) a tornare in America. Tom andrà in Europa e, tra crimini crudi e omicidi, tra frodi e inganni, e sfuggirà alla giustizia. Il personaggio di Tom Ripley è stato presentato al pubblico per la prima volta nel 1955 nel romanzo “The Talented Mr. Ripley”. La serie è basata sui cinque romanzi di Highsmith che seguono le avventure di Ripley in Europa., in un climax avvincente e coinvolgente.

La serie è stata scritta da Zaillian, che ha anche diretto l’intera prima stagione della serie, coprodotta da Showtime ed Endemol Shine North America in collaborazione con Entertainment 360 e Filmrights. I produttori esecutivi sono: lo stesso Zaillian, Basch, Guymon Casady, Ben Forkner, Sharon Levy, Philipp Keel di Diogenes. Scott invece, oltre a essere il protagonista, è il produttore.