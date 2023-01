Lacuna, il trailer del nuovo film horror brasiliano

Sta per uscire al cinema Lacuna, un disturbante film horror che indaga il rapporto madre-figlia. Ecco tutte le informazioni che abbiamo.

Nel 2023 debutteranno tantissimi film al cinema e sulle varie piattaforme di streaming. Anche se al momento tutta l’attenzione è canalizzata verso la prossima cerimonia della Notte degli Oscar (e quindi sui film usciti nel 2022), anche questo nuovo anno promette bene in campo cinematografico. Per quanto riguarda il genere horror, solo poche ore fa Comingsoon ha rilasciato in anteprima il trailer di Lacuna, nuovo film brasiliano che promette di essere davvero spaventoso.

La pellicola è stata diretta dal regista brasiliano Rodrigo Lages ed è stata girata davvero in pochissimo tempo, in piena pandemia. Al centro della trama ci sono due donne, una madre e una figlia. Il film si concentra proprio sulla loro relazione, ma si sviluppa in chiave horror dopo che un evento drammatico le colpisce.

Il cast comprende Lorena Comparato, che interpreta Sofia, la giovane figlia, e Kika Kalache, che invece veste i panni della madre, Helena. Il resto degli attori sono Laila Zaid, Guilherme Prates, Charles Fricks, Hudson Vianna e Priscila Maria.

Lacuna, trama e curiosità sul nuovo film horror

Lacuna è stato girato durante la pandemia, ma arriverà al cinema solo adesso. In verità, ancora non si ha una data di uscita ufficiale, ma si sa che sicuramente sarà nel 2023. La locandina già promette una pellicola spaventosa, con l’immagine di questa donna deformata attraverso uno specchio rotto.

Nella locandina c’è Helena, la madre, ma appare come uno zombie. E in parte è così. Il genere, infatti, si trasforma in horror quando la donna ritorna dal mondo dei morti. Così recita la trama ufficiale: “Girato solo in due settimane, durante la pandemia, Lacuna di Rodrigo Lages si focalizza sulla relazione tra una madre e una figlia. Racconta la storia di Sofia (Lorena Comparato) la cui vita cambia radicalmente dopo che la madre Helena (Kika Kalache) muore in un tremendo incidente d’auto. Quando, tuttavia, la madre torna a casa, Sofia realizza che non è più lei, ma si è trasformata in una entità demoniaca“.

Per ora non abbiamo altre informazioni su Lacuna, ma siamo certi che sarà un film interessante, che piacerà a chi è un grande amante del genere horror, in particolare delle pellicole che parlano di zombie e ritorno dal mondo dei morti. A tal proposito, avete già iniziato The Last of Us? Di recente, il famoso videogioco è diventato una serie tv.