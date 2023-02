The Morning Show 3: terminate le riprese

Novità importanti per quanto riguarda la terza stagione di The Morning Show.

A poco più di un anno di distanza dalla fine della seconda stagione sono terminate le riprese di The Morning Show 3.

Come recita il detto, non c’è due senza tre. Terminata nel novembre del 2021 la seconda stagione, The Morning Show, serie tv Apple, è pronta a tornare anche con una terza stagione per la gioia di tutti coloro che hanno enormemente apprezzato questo prodotto.

The Morning Show 3: data di uscita e cast

La conferma della terza stagione della serie ideata da Kerry Ehrin è arrivata nei primissimi giorni di questo nuovo anno da parte di TvLine. Non mancheranno alcuni considerevoli cambiamenti: nel ruolo di produttore esecutivo e di showrunner ci sarà Charlotte Stroud, mentre Ehrin assumerà il ruolo di consulente della serie.

The Morning Show 3 rappresenta tra l’altro una vera e propria sorpresa: la Apple aveva infatti previsto inizialmente la produzione di sole due stagioni, ma il successo ottenuto ha portato alla prosecuzione. Per quanto riguarda la data di uscita, le riprese sono iniziate lo scorso 16 agosto e sono terminate appena due giorni fa, ovvero il 9 febbraio. Di conseguenza, i nuovi episodi potrebbero essere a disposizione degli utenti su Apple TV per la prossima estate o al massimo per l’autunno.

Passando invece al cast, i due ruoli principali spetteranno come sempre a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon. Insieme a loro ci saranno come sempre anche Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Desean Terry, Tom Irwin, Janina Gavankar, Billy Crudup, Bel Powley, e Marcia Gay Harden.

Si ritroveranno poi altri volti che hanno fatto la loro comparsa all’interno della seconda stagione, come Greta Lee (Stella Bak), Hasan Minhaj (Eric Nomani), Tara Karsian (Gayle Berman), Ruairi O’Connor (Ty Fitzgerald), e Julianna Margulies (Laura Peterson). Novità ulteriori della terza stagione saranno invece costituite da Nicole Beharie, che interpreta una anchor-woman della UBA, e da Tig Notaro.

La trama

Al centro delle vicende narrate nella serie vi è Alex Levy (Jennifer Aniston), conduttrice del notiziario The Morning Show alle prese con una continua lotta per mantenere il proprio posto in seguito al licenziamento del suo co-conduttore di lunga data Mitch Kessler. Al posto di quest’ultimo arriva Bradley Jackson (Reese Witherspoon), con le due colleghe che saranno separate almeno inizialmente da una forte rivalità.

Oltre tutto questo, al centro di The Morning Show vi sono temi importanti e delicati come quelli del sessismo e del razzismo sul posto di lavoro, con la terza stagione della serie che potrebbe essere quella della svolta per le vite delle due protagoniste.