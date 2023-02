Strays: la data di uscita e il trailer del film

Strays. Ecco tutte le informazioni: data di uscita, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora del film commedia sui cani randagi.

Nello spirito di The Secret Life of Pets, Homeward Bound, Cats & Dogs, Milo & Otis e Mr. Peabody & Sherman, ci è stato regalato un nuovo film su un cane parlante ma, a differenza di quei film perfettamente puliti pensati per le famiglie, Strays ha molto più vantaggio. Dai produttori di Ted, Sausage Party, hanno preso concetti che sono tradizionalmente pensati come adatti ai bambini e li hanno trasformati in volgari commedie per adulti, questa nuovo film infatti sembra seguire le loro orme , ma di certo, sarà molto più cuccioloso.



Strays presenta un cast impressionante ed è caratterizzato da due nomi più importanti se si parla di film demenziali ovvero: Will Ferrell e il vincitore premio Oscar, Jamie Foxx. Ferrell è diventato famoso sul grande schermo con commedie di successo come Elf, i film di Anchorman, Old School e Step Brothers, e recentemente ha condiviso lo schermo con Ryan Reynolds nella commedia musicale natalizia Spirited. Strays non è l’unico film importante in cui Ferrell prenderà parte quest’estate, dato che fa anche parte del cast stellare di Barbie di Greta Gerwig.

L’attore invece in questo film, presterà la sua voce a Reggie, il cane protagonista su cui gira intorno tutta la storia della commedia.

Trama e sinossi

Strays segue Reggie, un Border Terrier eccessivamente vivace che ama il suo padrone Doug, nonostante sia un delinquente con il vizio dell’alcol, violento e senza cuore che non vuole avere niente a che fare con il piccolo cagnolino. Quando Reggie viene abbandonato per le strade della città, si allea con un branco di cani randagi per vendicarsi di Doug, elaborando un semplice piano: tornare da lui a strappargli il pene a morsi.

La sinossi ufficiale recita infatti così: “Dicono che un cane è il migliore amico di un uomo, ma cosa succede se l’uomo è un totale schifoso? In tal caso, potrebbe essere il momento di una dolce vendetta, alla pecorina. Quando Reggie, un border terrier ingenuo e inesorabilmente ottimista, viene abbandonato nelle strade cittadine dal suo malvivente proprietario, Doug, Reggie è certo che il suo amato proprietario non lo avrebbe mai abbandonato di proposito.

Ma una volta che Reggie si imbatte in un Boston Terrier dalla parlantina veloce e sboccata di nome Bug, un randagio che ama la sua libertà e crede che i proprietari siano degli idioti, Reggie finalmente si rende conto di avere una relazione tossica e inizia a vedere Doug per il senzapalle senza cuore che è.

Deciso a vendicarsi, Reggie, Bug e gli amici di Bug, un’intelligente pastore australiano che è stata messa da parte dal nuovo cucciolo del suo proprietario, e Hunter, un alano ansioso che è stressato dal suo lavoro di animale di supporto emotivo, insieme escogitano un piano e intraprendono un’avventura epica per aiutare Reggie a trovare la strada di casa… e farla pagare a Doug mordendo l’appendice che ama di più.

Una sovversione dei film sui cani che conosciamo e amiamo, Strays, diretto da Josh Greenbaum e scritto da Dan Perrault , è un esilarante live-action vietato ai minori commedia sulle complicazioni dell’amore, l’importanza delle grandi amicizie e le virtù inaspettate del salto sul divano.”

Il film è previsto nelle sale americane il 9 giugno 2023 e verrà prodotto da Universal .