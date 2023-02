L’incontro tra Paul Rudd e Stan Lee è stata una delle esperienze più incredibili

Paul Rudd, la star di Ant-Man, ha raccontato di quando ha incontrato il grande fumettista Stan Lee, ex presidente della Marvel Comics. Quel giorno Paul lo ricorda come una delle esperienze più incredibili della sua vita.

Incontrare Stan Lee in persona per un’amante dei fumetti e dei super eroi è come incontrare Babbo Natale per i bambini, un sogno che si avvera. Un uomo che ha dato vita sulla carta e poi sul grande schermo ai personaggi immaginari più amati di sempre.

Nel 2018 purtroppo il mondo ha dovuto dire addio al celebre fumettista, nonché ex presidente della Marvel Comics, Stan Lee, ma il suo ricordo rimarrà sempre vivo nella mente di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Come per esempio, Paul Rudd, star indiscussa della saga di Ant-Man. Quel giorno per lui è stata un’esperienza incredibile.

Ecco cosa ama Paul Rudd di Scott Lang

Come tutti gli appassionati dei film Marvel sanno bene, la fase 4 si è appena conclusa con il film Black Panther: Wakanda Forever, mentre ad aprire la fase 5 della MCU, sarà Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il terzo capitolo della saga, vedrà come sempre Paul Rudd nei panni di Scott Lang/Ant-Man alle prese con il suo potere e con i suoi dubbi su tutta questa storia dei super eroi.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, arriverà nelle sale il 15 febbraio 2023 e la storia seguirà la nuova vita di Scott Lang, il quale dopo quello che è successo in Endgame, cercherà di “fare il padre” e riallacciare i rapporti con la figlia Cassie. Ecco cosa ne pensa Rudd: “In questo nuovo film essere un padre è l’obiettivo principale di Scott. Ha sempre avuto una sorta di relazione d’amore e odio con la figura paterna, ma ora si sente come se l’avesse accettata…”.

Inoltre conclude dicendo il perché adora il suo personaggio: “Quello che mi piace di più di Scott? Che è un ragazzo normale che ancora nutre dubbi sulla faccenda dei superpoteri. Non ci crede molto. Mi piace il fatto che faccia parte di questo gruppo con supereroi impressionanti e che sia anche stato il primo a dire: ‘Che diavolo ci faccio qui?’…”.

La gioia di Stan Lee per il film di Ant-Man

Paul Rudd, in vista dell’uscita del terzo capitolo della saga di Ant-Man, ha raccontato di quella volta che ha incontrato il grande Stan Lee e di come quell’esperienza si è rivelata essere una delle più incredibili della sua vita.

Con un po’ di tristezza, essendo che questo sarà il primo film di Ant-Man senza Stan Lee, Paul Rudd ricorda le parole dell’ex presidente della Marvel Comics:

“Una delle esperienze più incredibili legate al lavoro con la Marvel è stata incontrare Stan Lee. Una delle cose che mi ha detto è stata la sua felicità per il fatto che stessero realizzando un film su Ant-Man. Credeva che i fumetti fossero molto difficili da gestire per la questione delle proporzioni… quando disegni Ant-Man non puoi disegnare altre cose alla proporzione giusta. Perciò in quel modo il pubblico avrebbe visto Ant-Man come aveva sempre immaginato”.