Una gran voglia di vivere. Il nuovo film con Fabio Volo ora su Prime Video

Una gran voglia di vivere, il nuovo film con Fabio volo e Vittoria Puccini da oggi in streaming su Prime Video. Ecco il trailer e tutte le info.

Una gran voglia di vivere è un film diretto da Michela Andreozzi e interpretato da Fabio Volo e Vittoria Puccini che sbarca ora in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Il film è stato girato tra l’Italia e la Norvegia, mentre la produzione spetta a Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica in collaborazione con Prime Video e RTI. L’opera è il sodalizio della collaborazione tra la regista e Paco Cinematografica che prima aveva prodotto anche i suoi film precedenti: Nove lune e mezza, Brave ragazze e Genitori vs Influencer. Nel mezzo anche la regione Lazio che ha dato il suo sostegno con il fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.

Nel cast, oltre a Volo e Puccini, anche Paola Tiziana Cruciani, Rocio Munoz Morale, Corrado Nuzzo e il giovanissimo Ludovico Nava.

Trama e Sinossi

Al centro della storia, come tutte le commedie romantiche a cui il protagonista e scrittore, Fabio Volo, ha preso parte, vi è una coppia formata da Anna e Marco, solo apparentemente arrivata al capolinea. Per cercare un ultimo tentativo di riavvicinamento, intraprenderà un viaggio con il loro figlio Tommaso in cerca di poter ritrovare se stessi e l’amore creduto perduto.

La sinossi del film recita così:”Milano, giorni nostri. Marco, ingegnere, e Anna, architetta, dopo un colpo di fulmine in piena regola, anni di convivenza serena e la nascita del figlio Tommaso, sono in crisi. Eppure il loro sembrava un amore in grado di mantenere le promesse: coetanei, belli e sani. Ma non è bastato. Quando Anna, che ha messo da parte le sue ambizioni per occuparsi del figlio, propone a Marco un trasferimento ad Ibiza per ricominciare insieme un nuovo capitolo della loro vita, il marito rifiuta. Ma quando a Marco viene proposto un trasferimento di lavoro ad Amsterdam, lui inizia a pensarci. Intanto Anna vorrebbe separarsi, Marco no, ma dal momento che hanno promesso a Tommaso un viaggio nella terra dei Vichinghi, decidono comunque di partire in camper per la Norvegia. Riuscirà Marco a riconquistare sua moglie di cui è ancora innamorato? DUrante un magico e indimenticabile giro per le terre dei fiordi, recupereranno in modo naturale e insperato il loro rapporto. Fino al momento in cui Anna scoprirà che Marco le ha tenuto nascosta la proposta di lavoro ad Amsterdam..”.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Volo edito Mondadori.