Paddington 3: le dichiarazioni di Whishaw sul film

Le ultime notizie relative a Paddington 3, terzo capitolo dedicato alle avventure del celebre orso.

Le parole di Ben Whishaw, doppiatore originale di Paddington, in merito al ritardo nei lavori riguardanti il terzo capitolo della saga.

Tra gli orsi più celebri del cinema vi è sicuramente Paddington, amatissimo personaggio della letteratura inglese per ragazzi creato dalla penna dello scrittore Michael Bond.

Paddington, negli ultimi anni, ha avuto un enorme successo anche dal punto di vista cinematografico grazie ai film a lui dedicati. I primi due capitoli hanno ricevuto un considerevole apprezzamento sia da parte del pubblico che da parte della critica. Ora è dunque giunto il momento di un ulteriore sequel, anche se si starebbero riscontrando per ora non pochi problemi e difficoltà dal punto di vista della produzione.

Paddington 3: i ritardi con la produzione

Nel corso della scorsa estate, erano trapelate diverse novità circa Paddington 3. Tra queste quella riguardante il titolo, ovvero Paddington in Perù, con la regia affidata invece a Dougal Wilson. Nel ruolo di produttore esecutivo Paul King, ovvero il regista dei due primi capitoli, mentre ad occuparsi della sceneggiatura ci sono Jon Foster, James Lamont e Mark Burton.

Per Wilson un vero e proprio debutto alla regia dopo la direzione da parte del regista di spot pubblicitari e video musicali vari. La strada verso l’uscita di Paddington 3, con le riprese in programma a Londra e anche in Perù, si sta però rivelando più tortuosa del previsto: annunciato nel 2021 e in sviluppo grazie a StudioCanal, l’intero progetto era stato spostato al 2022, con l’inizio delle riprese che nel frattempo è slittato però fino a queste prime fasi del 2023.

Le dichiarazioni di Ben Whishaw

A parlare delle difficoltà che si stanno presentando è stato Ben Whishaw, ovvero colui che presta la voce a Paddington. Queste le sue dichiarazioni nel corso di un’intervista rilasciata per Collider: “Non ho ancora letto il copione del film e in realtà non so nemmeno quando dovremmo girarlo. Pensavo che avremmo iniziato a breve ma ancora non si sa nulla. Ormai c’è sempre un grande silenzio intorno a questo genere di cose. Forse significa semplicemente che ci stanno ancora lavorando, o forse significa semplicemente che non si sa ancora“.

Si attendono dunque novità per la produzione di Paddington 3, film che spera di ottenere l’incredibile successo dei suoi due illustri predecessori. Paddington 1, uscito nel 2014, ha infatti incassato la bellezza di 282 milioni complessivi contro i soli 55 spesi iniziali di budget, mentre Paddington 2 è invece riuscito a incassarne ben 227 contro i 40 di budget.