Le uscite di Gennaio 2023 su Amazon Prime Video

Il nuovo anno è alle porte e noi ci prepariamo con carta e penna, pronti a segnarci tutti i film in uscita a Gennaio 2023 su Prime Video.

Il repertorio di Prime Video è in continua crescita: da un lato, le produzioni creative e originali di film e serie tv, dall’altro i nuovi arrivi sulla piattaforma rendono la proposta del canale tra le più appetibili sul mercato. Amazon, ciclope della vendita tramite e-commerce, colloca energie e denaro nel proprio catalogo on demand. Data la concorrenza spietata, il sito deve aggiornarsi quotidianamente per restare tra i canali più ricchi e ambiziosi, avendo sempre tra i primi le novità.

Ma quali saranno i coming soon su Prime Video a Gennaio 2023? Ecco tutte le novità: serie tv, documentari e film che saranno aggiunti a Gennaio.

Dal 27 gennaio 2023 sarà disponibile un film… Esplosivo!

Il nuovo film di Jennifer Lopez e Josh Duhamel, dal titolo Un matrimonio esplosivo, è tra i più attesi del catalogo da fan e appassionati. La commedia, diretta da Jason Moore, parla di Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel), i quali riuniscono le loro rispettive famiglie, dolci, ma sempre pronte ad dare giudizi sugli altri. Proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti sul loro amore, durante il loro matrimonio le vite di tutti gli invitati sono in pericolo… Guarda il teaser!

Le serie tv su Netflix a Gennaio 2023

Non mancheranno le serie tv in uscita sul catalogo Prime Video. Eccole di seguito!

Disponibile dal 5 gennaio: Sono Lillo (comico).

Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la nuova serie tv vede come protagonista Lillo Petrolo. La serie, disponibile dal 5 gennaio in poi, presenta un cast bello ricco: Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi, Anna Bonaiuto, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda. Non ci resta che ridere!

Dal 6 gennaio: The Rig (mistery thriller).

The Rig fa parte del genere mystery thriller, creata da David Macpherson e diretta da John Strickland. Gli episodi, sei, raccontano di un equipaggio di una imbarcazione petrolifera Kinloch Bravo. Dura la sopravvivenza per la piattaforma, messa a dura prova tra mareggiate e una inquietante nebbia che tagli ogni telecomunicazioni con la terraferma, lasciando l’equipaggio immobile nel Mare del Nord.

A partire dal 13 gennaio: The Test (docuserie, stagione 2)

La serie, acclamata nella sezione dei documentari sportivi australiani, mostrerà sia il lato intimo degli sportivi australiani squadra di cricket mentre si sforzano di essere i migliori al mondo e dall’altro le sfide quotidiane che devono affrontare davanti ai di leadership.

Disponibile dal 13 gennaio: Hunters (stagione 2)

La seconda stagione e ultima stagione di Hunters, serie di Prime Video è tra le più attese. Al Pacino sarà il capo di una piccolo équipe criminale che dovrà uccidere i i nazisti nella New York degli anni ’70.

Il gruppo di assassini cercherà ossessivamente Adolf Hitler (Udo Kier), con un tentativo disperato di farlo fuori, una volta per tutte. Ma… Ci riuscirà?