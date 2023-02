Transatlantic, le prime foto rilasciate da Netflix

La piattaforma digitale di streaming Netflix, ha rilasciato le prime foto sulla sua nuova serie tv limitata che debutterà presto sul suo canale, Transatlantic. Ecco tutto quello che sappiamo dal cast alla trama.

Netflix tratta diversi “prodotti” ormai che si possono reperire all’interno del suo vasto database, non solo film e serie tv “di altri”, ma anche materiale di produzione propria, come per esempio le serie tv limitate. Questo termine è ricorrente nelle sue descrizioni, ma cosa vuol dire?

Per serie tv limitate, Netflix intende un programma che avrà meno episodi al suo interno rispetto ad una serie tv classica e inoltre si concluderà con una prima stagione, avendo un episodio conclusivo che metterà fine alla storia. Questo è il caso della serie che sta per arrivare, Transatlantic. Ecco le prime foto rilasciate da Netflix in modo ufficiale.

La scelta difficile di chi salvare e chi no

Transatlantic è una serie tv limitata che uscirà su Netflix il 7 aprile 2023, creata da Anna Winger e Daniel Hendler, prodotta da Camille McCurry e Winger e diretta da Stéphanie Chuat, Véronique Reymond e Mia Meyer.

La narrazione trae ispirazione dalla storia vera di Varian Fry e dal romanzo della scrittrice Julie Orringer, The Flight Portfolio. Varian era un giornalista statunitense che arrivato in Francia nel 1940 per un servizio, vista la situazione della guerra, crea, insieme a nomi molto importanti, come per esempio Eleanor Roosevelt, l’Emergency Rescue Committee, un’associazione segreta che aveva il compito di portare in salvo artisti e scrittori dell’epoca dai nazisti e farli emigrare negli Stati Uniti.

Questo eroe dimenticato, ha salvato più di 2000 persone dalla deportazione, tra i tanti spiccano nomi molto famosi nella Società di oggi, come per esempio Hannah Arendt, Max Ernst, Marcel Duchamp e Marc Chagall; se non fosse stato per lui non li avremmo “mai conosciuti”.

Il cast d’eccezione di Transatlantic

La nuova serie tv limitata di Netflix, Transatlantic, secondo la trama ufficiale, verterà su: “…un gruppo internazionale mentre rischia la vita per aiutare i rifugiati a fuggire dalla Francia occupata, tra cui molti nella lista dei più ricercati dai nazisti. Mentre il gruppo continua a rischiare la vita, la minaccia di pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e intense storie d’amore”.

Il cast d’eccezione richiama all’attenzione nomi molto importanti, tra cui, Cory Michael Smith, Gillian Jacobs, Lucas Englander, Corey Stoll, Gregory Montel, Ralph Amoussou, Deleila Piasko, ecc.

Transatlantic debutterà su Netflix il 7 aprile 2023, nell’attesa potrete ammirare le prime foto rilasciate dalla piattaforma di streaming su questa serie tv limitata.