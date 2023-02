American Cherry: il trailer del film

Il prossimo 17 marzo sarà disponibile in streaming il film American Cherry.

Il trailer di American Cherry, film thriller diretto dalla regista Marcella Cytrynowicz.

Tra i film di prossima uscita in queste prime fasi del 2023 c’è anche American Cherry, pellicola che potrebbe essere inserita all’interno del genere thriller e del romance e che sarà disponibile tra poco più di un mese, ovvero a partire dal prossimo 17 di marzo.

American Cherry: il trailer e il cast

ComingSoon ha da poco rilasciato il trailer del film American Cherry. Ad occuparsi della regia della pellicola Marcella Cytrynowicz, che ha curato anche la sceneggiatura. Produttori sono invece Taryn Sims e Jadyn Arriola insieme anche ad Hanna Griffiths.

Per quanto riguarda il cast, nelle vesti di attore protagonista ci sarà Hart Denton, noto per aver preso parte a recenti serie tv dall’enorme successo come Tredici e Riverdale e a film come Lethal Weapon e No Running.

Insieme a lui ci sarà Sarah May Sommers, famosa soprattutto per il suo ruolo in Once Upon a Time In Hollywood, per ora ultima fatica di Quentin Tarantino arrivata in sala nel 2019. Tra gli altri lavori cui ha preso parte la Sommers c’è poi anche un corto dal titolo di Still James uscito nel 2017.

Gli altri nomi del cast sono poi, tra gli altri, Larsen Thompson, Leonor Varela e Ava Torres.

La trama

Passando invece a parlare della trama del film, American Cherry è un thriller a tinte psicologiche incentrato sulle vicende di un ragazzo problematico di nome Finn Elliott (Hart Denton). Un giorno, come rivelato anche dalla sinossi relativa alla pellicola, il nostro protagonista si imbatte, nella piccola città in cui ha luogo la storia, in una ragazza che gli cambierà la vita.

I due si ritroveranno così ad intraprendere insieme una turbolenta storia d’amore, con il ragazzo disposto a qualsiasi cosa pur di proteggere la ragazza dalla famiglia disfunzionale di quest’ultima. Un rapporto intricato che pone al centro anche il delicato problema della malattia mentale e delle terribili conseguenze cui questa può portare. Un legame ambientato nell’America rurale e che fa addentrare lo spettatore nei turbamenti e nei sogni di due giovani innamorati.

La regista

Per quanto riguarda infine la regista di American Cherry, Marcella Cytrynowicz è ai suoi primissimi passi nella direzione di lungometraggi. Tra le esperienze precedenti nel campo della regia si possono infatti annoverare prevalentemente diversi video musicali oltre che alcuni spot pubblicitari.

Restando ai film, nel 2021 la Cytrynowicz ha diretto Valley Fever, con Sam Gendel e Isabella Hunter nei panni degli attori protagonisti.