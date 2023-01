Percy Jackson: confermate tante scene fantastiche nella nuova serie su Disney+

In ‘Percy Jackson’, in uscita nel 2024 su Disney+, ci saranno tante scene uniche e fantastiche che incanteranno lo spettatore. A dirlo è il creatore Adam Copeland, che spiega la serie ai fan.

Dopo i due adattamenti del 2010 e 2013, Percy Jackson sta per tornare. Al momento sono in corso le riprese per la prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo e i fan sono in trepidante attesa per gli sviluppi sulla live action.

Il scrittore statunitense, reso famoso grazia alla sua creazione più grande Percy Jackson, Rick Riordan sta creando appetito attorno alla serie, offrendo ai fan alcuni dettagli succulenti. Percy Jackson ha precedenti adattamenti in film come Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief nel 2010 seguito da Percy Jackson: Sea of ​​​​Monsters nel 2013.

Percy Jackson alias una grande avvenutura

La live – action segue le avventure del protagonista Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, un ragazzo semidio di soli 12 anni. Il personaggio di Percy è interpretato da Walker Scobell (The Adam Project) giovane e talentuoso attore, apprezzato anche da Logan Lerman il quale ha lodato Walker Scobell. In più occasioni ha detto: “Non ha bisogno di consigli, è davvero talentuoso”. Percy viene descritto come semidio estremamente intelligente, sagace e con quel pizzico di senso dell’umorismo.

A causa del suo disturbo ADHD, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività e la sua dislessia, Percy si è sempre considerato come emarginato, impulsivo e agitato. “Ma sotto il suo cinismo c’è un figlio affettuoso e un amico leale che vuole solo fare il bene di coloro a cui tiene. Se solo riuscisse a trovare un posto in cui adattarsi”, finisce la descrizione tecnica ufficiale del personaggio. La grande avventura inizia quando Percy Jackson si rende conto dei suoi superpoteri soprannaturali, ma Zeus sarà pronto a rivendicare il suo maestro fulmine, rubato a detta sua da Percy. Tornerà l’ordine all’Olimpo?

Adam Edge Copeland sarà Ares, primo antagonista della prima stagione

Il wrestler e attore canadese, della WWE, Adam Copeland è conosciuto sul ring come Edge, ritenuto tra i wrestler più competenti di tutti i tempi. Nella sua carriera ha vinto ben 31 titoli: 11 volte come campione del mondo, 14 volte è stato campione di coppia, 5 cinque volte campione intercontinentale e una volta campione degli Stati Uniti, essendo anche il dodicesimo wrestler ad aver completato il Grand Slam. Nella sua carriera di attore l’abbiamo visto in Highlander: Endgame, Oltre ogni regola e Interrogation- Colpo esplosivo. Sul piccolo schermo invece in The Flash e Vikings.

Nelle scorse settimane Walker Scobell aveva spoilerato uno scontro con Ares. Quanto al set, Riordan in una intervista ha dichiarato che:

“Adoro guardare i nostri attori girare questa scena davvero seria, tutto il dramma, e poi qualcuno lascia cadere un oggetto di scena e si sforzano così tanto di non ridere. Dovremo salvarlo per la bobina del blooper.”