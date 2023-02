Regina King e Freddie Highmore produrranno la serie tv The Comedown

Su Starz arriverà presto una nuova serie tv, The Comedown, con due produttori esecutivi d’eccezione. Stiamo parlando di Regina King e Freddie Highmore, ma anche un nome importante del mondo Marvel, darà un grosso contributo.

Prossimamente arriverà una serie tv diversa dalle solite, sarà un po’ drammatica e un po’ comica, diciamo che dai nomi che sono venuti fuori, ci aspettiamo grandi cose.

La nuova serie tv di cui stiamo parlando si chiama The Comedown e sarà prodotta dagli attori Regina King e Freddie Highmore. E Gretchen Enders si occuperà della sceneggiatura.

The Comedown: la trama della serie

The Comedown è un libro scritto da Rafael Frumkin, la trama ha appassionato molti lettori, motivo per cui ha invogliato diverse società a crearne una serie tv.

Dietro questo progetto ci saranno le case produttrici della King e di Highmore, cioè la Royal Ties Productions e la Alfresco Pictures, inoltre compaiono nomi quali TriStar Television della Sony Pictures Tv.

The Comedown è il primo libro pubblicato da Frumkin, il quale ha già dichiarato che fra un mese uscirà il sequel, Confidence. Si presuppone quindi che se la serie tv The Comedown avrà successo, ci sarà sicuramente una seconda stagione.

Regina è attualmente alle prese con la produzione della serie tv Netflix, A Man In Full, mentre Freddie sta girando la sesta stagione della serie cult, The Good Doctor.

La sinossi ufficiale

Non sappiamo neanche se i due produttori esecutivi, Regina King e Freddie Highmore, parteciperanno anche in veste di attori nella “loro serie”.

Per farvi un quadro generale di quello che vedrete in The Comedown, ecco la sinossi ufficiale:

“The Comedown è un dramma multigenerazionale cupamente comico che esplora linee di razza, classe, religione e tempo, attraverso la storia di due famiglie di Cleveland molto diverse – una nera, una bianca – le cui vite si intrecciano una fatidica notte in cui un affare di droga va drammaticamente male e una misteriosa valigetta gialla scompare“.