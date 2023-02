Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento HBO Max promosso per il giorno della festa degli innamorati, stiamo parlando di Harley Quinn: uno speciale di San Valentino molto problematico.

Il mondo della Marvel e quello della DC, ci tiene da sempre a realizzare degli speciali in concomitanza con le feste più ricorrenti dell’anno. Dopo aver visto lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia che ha “scaldato” il cuore dei fan nel periodo dell’anno più magico di sempre, adesso è il turno della DC.

La coppia più amata del franchise dei DC Comics, sono sicuramente Harley Quinn e Poison Ivy, che con il loro amore, rendono meno tossica la vita dell’ex fidanzata di Joker. Ecco quindi arrivare il 9 febbraio 2023 sull’emittente HBO l’Harley Quinn: uno speciale di San Valentino molto problematico.

La storia fino alla terza stagione

Notate bene cari lettori, se non avete visto la serie animata Harley Quinn, non vi consigliamo di vedere questo speciale anche perché vi perdereste dettagli molto importanti per apprezzare al meglio questo evento.

Harley Quinn è una serie animata per adulti che racconta la nuova vita di Harley, doppiata dalla divertente Kaley Cuoco (la Penny di The Big Bang Theory), dopo aver finalmente interrotto lo strano rapporto morboso che aveva instaurato con il cattivo Joker, con la voce di Alan Tudyk. In questa nuova fase di ricerca della propria identità, Harley Quinn instaurerà prima una profonda amicizia e dopo una vera e propria storia sentimentale con la nemica di Batman, Poison Ivy, doppiata da Lake Bell.

La serie tv animata di Harley Quinn, prodotta da Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey, è stata rinnovata per una quarta stagione ancora in fase di lavorazione.

Il trailer dello speciale di San Valentino

Harley Quinn: uno speciale di San Valentino molto problematico, vede una Quinn molto impegnata ad organizzare il primo San Valentino con la “sua” Ivy, che spera possa essere indimenticabile. La sorpresa però ovviamente prenderà una “piega” molto diversa, da quello che si aspettava Harley, generando il caos. Ce la faranno quindi Harley e Ivy a festeggiare la loro prima festa degli innamorati?

Oltre ai personaggi principali descritti in precedenza, ci saranno anche gli altri membri del cast, Ron Funches darà la sua voce a King Shark, Briana Cuoco a quella di Batgirl, Brett Goldstein nei panni di sé stesso e infine le due new entry, Hawkman (Tyler James Williams) e Hawkgirl (Quinta Brunson).

L’evento promosso dall’emittente HBO, Harley Quinn: uno speciale di San Valentino molto problematico, sarà visionabile dal 9 febbraio 2023 e sarà una vera e propria chicca che non potrete perdervi.