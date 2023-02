Brendan Fraser e i suoi dubbi sul ruolo di Superman

L’attore Brendan Fraser ha parlato di quella volta che ha fatto il provino per il ruolo di Superman e di tutti i dubbi che l’hanno portato a raggiungere quel risultato.

Gli attori, quelli bravi e soprattutto quelli che se lo possono permettere, non accettano tutti i ruoli che gli vengono proposti, a prescindere. Fanno mille considerazioni prima di dire sì, pensano sempre che “strada seguirà la propria carriera” dopo aver preso quella decisione.

Brendan Fraser, prima del tracollo psicologico che ha subito, all’apice della sua carriera era molto ricercato per la sua bravura e la sua personalità. Per questo, quando fu chiamato per interpretare il ruolo di Superman, ha avuto molti dubbi per la premessa che il regista gli aveva fatto.

Fraser e quella scena di nudo con Matt Damon

La vita non è stata molto giusta con l’attore più in voga degli anni ’90, Brendan Fraser. Per molti anni è stato lontano dalle scene per via del suo crollo psicologico che gli sono costati molti anni di terapia e riabilitazione. Adesso sta meglio ed è finalmente tornato alla ribalta, ma purtroppo nessuno gli restituirà mai quegli anni persi, che hanno segnato forse per sempre la sua carriera di attore.

Brendan, sta raccontando molti aneddoti del suo passato, dalle molestie subite allo sfruttamento di lui come attore, senza pensare all’essere umano che era “sotto” quei panni e alla sua salute. Recentemente ha descritto uno dei momenti più imbarazzanti della sua carriera, era la sua prima vera apparizione cinematografica, in un film molto importante, Scuola d’onore. Insieme a lui recitavano grandi nomi, come Matt Damon, Ben Affleck e Chris O’Donnell.

La trama prevedeva una scena di lotta estrema per ragioni antisemite, tra Brendan Fraser e Matt Damon, i quali nudi sotto la doccia si lasciavano andare ad una scazzottata epica. Ecco cosa ha riferito Fraser di quell’esperienza: “…è stato spaventoso…Quando sei un attore agli inizi, sei ambiziosi e disposto a fare tutto. Dicono salta, rispondi quanto in alto…”.

Quel film che non vide mai la “luce del giorno”

Recentemente al The Howard Stern Show, Brendan Fraser ha raccontato ai loro microfoni di quando ha sostenuto il provino nel 2002 per il film di J.J. Abrams, Superman: Flyby. Anche se il progetto fu poi accantonato dalla Warner in favore di Superman Returns, diretto da Bryan Singer, Fraser non nasconde la sua delusione.

Quando arrivò per fare il provino di Superman, Brendan non era convinto al 100% di quella parte, fu probabilmente per questo motivo che fu scartato, in quanto non diede il 100% e loro se ne accorsero.

Come ha appunto ricordato Brenda Fraser: “Sapevo che poteva essere l’opportunità di una vita, ma dovevo fare i conti con il fatto che sarei rimasto per sempre l’Uomo d’Acciaio nell’immaginario collettivo…C’era questa sorta di peso Faustiano che gravitava sulle mie spalle. Penso che, inconsciamente, sapessi di non voler essere ricordato per un solo ruolo in tutta la mia carriera…”.