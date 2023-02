Hell Of Summer: arriva la prima foto dal set

Arriva la primissima foto di Hell of Summer, la nuova commedia horror che vedrà Finn Wolfhard protagonista e e debuttante come regista.

Finn Wolfhard ha un talento crescente: attore, musicista e ora anche regista. Famoso per la sua interpretazione di Mike Wheeler in “Stranger Things”, Finn è un fiume in piena. Il suo ultimo lavoro, dal titolo “Hell of a Summer”, è un film drammatico, scritto da Stefan Moody. Al momento non si sa molto, ma qualche ora fa è arrivata un primo scatto dal set.

Una storia intensa che affronterà temi importanti, quali la crescita personale, tra maturità e avventura in uno scenario horror.

Finn Wolfhard: una carriera in crescendo

Ha soli 20 anni Finn, ma il CV vanta collaborazioni stratosferiche e una carriera niente male. A 12 anni inizia nel mondo del lavoro: è un attore, ma anche un musicista appassionato.

Ama la chitarra e il basso e suona in una band punk rock, i Calpurnia, con cui ha pubblicato il primo album nel 2018. In sintesi, Finn Wolfhard è un giovane talento emergente che sta rapidamente guadagnando riconoscimento sia come attore che come musicista. Con la sua capacità di interpretare personaggi complessi e la sua passione per la musica, non c’è dubbio che avrà un futuro brillante nel mondo dello spettacolo.

Ecco la prima immagine direttamente dal set

La foto arriva da Variety: nell’immagine vediamo i personaggi di Wolfhard e Bryk che, con una espressione incredula e spaventata, si guardano attorno con due torce in mano.

Il loro outfit fanno presagire che i due personaggi siano usciti di notte, in pigiama, forse alla ricerca di qualcosa… O qualcuno. Non si sa cosa combineranno i due, ma si sa che in “Hell of a Summer” ci saranno anche Abby Quinn, D’Pharoah Woon-A-Tai, Paradis Saremi e Fred Hechinger.

Sulla trama, invece, Finn Wolfhar si è sbilanciato, svelando qualche chicca in più. L’attore in un’intervista a Collider ha detto che:

La pellicola appartiene al genere della commedia slasher. La storia si sviluppa in un campo estivo, durante il weekend dei consiglieri prima che arrivino i campeggiatori. Tutti i consiglieri stanno preparando il campo e le persone iniziano a essere uccise. È questo tipo di commedia da campo d’insieme con dentro del sangue. L’ho co-sceneggiato e co-diretto con Billy Bryk. Siamo nel bel mezzo della modifica ora. Speriamo che qualcuno voglia metterlo fuori. Sarebbe fantastico.

Fino ad ora, non erano stati rivelati altri dettagli ma Wolfhard ha regalato ai suoi fan un assaggio gustoso sulla serie che appartiene agli anni ’80. Non ci resta che attendere!