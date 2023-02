Attack the Block 2: cosa sappiamo fino ad ora

Il sequel “Attack the Block 2” è in uscita: il cineasta Joe Cornish ha confermato che sta lavorando a un sequel e che John Boyega tornerà nel ruolo principale. Ecco ciò che sappiamo fino ad ora.

Non sappiamo molto su “Attack the Block 2” ma nel 2021 il regista Joe Cornish ha rivelato che sarebbe tornato con Boyega per il secondo film. Nonostante l’annuncio sul secondo film, gli aggiornamenti sul film non stati pochi e confusi.

L’ultimo aggiornamento risale a qualche settimana fa, quando lo stesso Joe Cornish ha fornito più informazioni confermando lo sviluppo della pellicola, prendendosi tutto il tempo per realizzarlo in ogni suo dettaglio. “Il primo film di Attack the Block è stato realizzato in totale segretezza, quindi abbiamo avuto tempo di fare il film migliore possibile. Ora siamo nel mezzo di quel processo” ha detto il regista ai microfoni di Deadline.

L’intervista del regista a Deadline

Parlando con Deadline, Cornish si è pronunciato sul suo grande progetto:

“È oltre i miei sogni più sfrenati, sai? È fantastico. Il film ha avuto un’ottima accoglienza negli Stati Uniti, in particolare, ma non ha avuto una grande diffusione. È stato in qualche modo scaricato dalla Sony. L’hanno messo in un paio di sale e non l’hanno pubblicizzato. Ma è riuscito a ottenere un seguito solo attraverso le persone, immagino, guardandolo prima su DVD e poi guardandolo in TV e guardandolo nelle case di repertorio e cose del genere. Quindi, è fantastico. Oh, e anche, sai, il fatto che John Boyega sia diventato una star così grande ha davvero elevato il film. È incredibile. È il mio primo film. Non avevo idea di come avrebbero reagito le persone. Non avevo idea che la gente avrebbe capito cosa stavamo cercando di dire con esso. Se le persone crederebbero negli alieni, se – specialmente il pubblico internazionale – capirebbero il gergo, tutta questa roba”.

Boyega, attore e produttore del film

John Boyega non sarà solo il protagonista del film ma anche produttore del progetto, grazie la sua UpperRoom Productions. Il regista Cornish ha continuato:

Io e John abbiamo un soggetto molto dettagliato e stiamo facendo delle ricerche per capire la realtà e poi fonderla con la fantasia sci-fi. Giriamo per il mondo reale con dei brillanti ricercatori e troviamo persone le cui vite si intersecano con quei personaggi, per aggiungere dettagli e realismo. È una co-produzione e ci prenderemo tutto il tempo per raggiungere la perfezione.

L’originale Attack the Block, del 2011, è stato una celebrazione moderna a tutte le pellicole di fantascienza americana anni ’80. La trama si concentra su una comitiva di ragazzi di South London obbligati ad affrontare un’invasione di alieni nella loro città. Nel primo film, un giovane John Boyega, muoveva i primi passi nel cinema. In poco tempo l’attore è passato nel cast della nuova trilogia di Star Wars.