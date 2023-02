“Campioni”: il trailer del film tra sport e disabilità

In uscita in Italia il 31 maggio, “Campioni” con Woody Harrelson. Alla regia Bobby Farrelly. Ecco tutto quello che sappiamo sulla pellicola.

Universal Pictures presenta “Campioni”, una pellicola con Woody Harrelson, nei panni del protagonista. Il film uscirà nelle sale dei cinema italiani il prossimo 31 maggio. Si tratta di un remake americano del film spagnolo “Non ci resta che vincere” del 2018.

Harrelson, dal carattere forte e determinato, interpreta i panni dell’ ex allenatore di basket che viene obbligato dal tribunale a allenare una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Questa esperienza cambierà la vita sia dell’allenatore che degli atleti. Ecco il trailer, pubblicato qualche ora fa:

Il cast del film include anche Ernie Hudson, Cheech Marin, Matt Cook, Kaitlin Olson e altri. “Campioni” promette di essere un’esperienza emozionante che esplora il tema della perseveranza e della determinazione e celebra la passione per lo sport del basket.

La trama ufficiale

Marco è un allenatore professionista per una squadra di basket di livello elevato. Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a una pena d’interesse generale. Per ordine del giudice deve quindi organizzare una squadra di basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena si trasforma in una lezione di vita sui pregiudizi sulla normalità. Tutti i giocatori della squadra di basket sono interpretati da attori disabili.

Qualche curiosità sul film

Bobby Farrelly, noto per le sue pellicole di successo, come le commedie “Tutti pazzi per Mary”, “Scemo & più scemo” e “Amore a prima svista” co-dirette con il fratello Peter Farrelly, è alla sua prima regia in solitario con il film “Campioni”. La sceneggiatura è stata scritta da Mark Rizzo, famoso per le sue sceneggiature per serie tv d’animazione come “Gravity Falls” e “Prosciutto e uova verdi”, e rappresenta la sua prima sceneggiatura nel live-action. La sceneggiatura di Rizzo è basata su quella originale del film spagnolo “Non ci resta che vincere” scritta da Javier Fesser, che a sua volta è basata su una storia originale di David Marqués.

Bobby Farrelly in passato ha già lavorato con Woody Harrelson nella pellicola del 96 “Kingpin”. Nel film “Campioni”, i giocatori della squadra di basket sono interpretati da attori disabili.

Il film è prodotto da Cary Davies, Paul Brooks, Drew Locke, Scott Niemeyer, Jeremy Plager, Anna Schwartz e Jonathan Shore, con Woody Harrelson, Javier Fesser, Alexander Jooss, Brad Kessell, Álvaro Longoria e Luis Manso come produttori esecutivi. La pellicola è perfetta per chi ama lo sport, ma anche la motivazione e la tenacia, in una storia toccante ed emozionante.