Brendan Fraser spiega il finale di The Whale

The Whale. Brendan Fraser, protagonista del film, spiega il finale. Il film è andato in onda nelle sale in anteprima alla 79sima Mostra d’arte cinematografica internazionale di Venezia.

Dopo l’anteprima del film The Whale, diretto da Darren Aronofsky, alla 79esima mostra d’arte del cinema di Venezia, l’attore protagonista, Brendan Fraser, ha voluto dire la sua riguardo il finale del film che a quanto pare sembra aver suscitato molte domande. Domande a cui proprio il protagonista ha voluto dare una risposta.

Nel film Brendan Fraser interpreta Charlie, un professore di scrittura obeso che a causa della sua condizione, ha con il tempo iniziato ad isolarsi dal mondo perché l’esterno anche lo tratta da reietto: vive da solo, non esce più di casa perché impossibilitato a causa del suo peso che non gli permette di muoversi in autonomia. Questo è il primo film per l’attore dopo essere stato lontano dalla cinepresa Hollywoodiana per molto tempo: dopo il successo degli anni ’90 con il film La mummia, Fraser torna a brillare sul red carpet mostrando che non ha ancora perso né la grinta né il talento.

Si vocifera che per l’attore ci saranno già una nomination all’Oscar da parte dell’Accademy e numerosi altri riconoscimenti. La sua performancein questo film infatti è stata apprezzata sia dal pubblico che dalla critica.

La spiegazione del finale di The Whale

Per molti nel pubblico pagante, il finale del film The Whale, è risultato un pò incerto: quest’ultimo infatti può essere interpretato in vari modi per la sua natura un pò ambigua. Charlie trova la sua liberazione? Ha una figlia anche se è separato dalla moglie ma il rapporto con la giovane, interpretato tralaltro dal giovane talento star della serie TV Stranger Things, Sadie Sink, non è idilliaco.

L’uomo infatti vuole provare a recuperare il rapporto con la figlia ed essere un buon padre e tenta di provarci nelle brevi visite che riceve da parte della figlia durante la settimana. Alla fine del film le fa leggere un saggio che viene citato all’inizio della pellicola per poi alzarsi in piedi con uno sforzo titanico e si dirige verso la porta di casa dove incontra se stesso bambino.

Continua a camminare e si trova immerso in una intensa luce bianca e guarda verso il cielo citando la fine di quelli stessi versi che stava recitando: “Con un toco di realismo magico vediamo che Charlie finalmente vola”, interpreta Fraser. La figlia infatti rappresenterebbe uno specchio per Charlie con l’intento di porlo di fronte alla realtà: “Questo è quello che sei, reagisci, fai qualcosa”.