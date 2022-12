Jude Law, avete mai visto suo figlio? Identico a lui

Il figlio maggiore di Jude Law si chiama Rafferty ed è identico al padre quando era giovane e uno dei sex symbol più famosi di Hollywood.

Tra gli anni Novanta e i primi Duemila Jude Law era sicuramente uno degli attori più richiesti e belli del mondo, insieme a Leonardo DiCaprio, Johnny Depp e Brad Pitt. Oggi è ancora famosissimo e, dopo il flop del terzo capitolo di Animali fantastici, tra pochi mesi tornerà al cinema con Peter Pan e Wendy e il terzo capitolo di Sherlock Holmes, dove tornerà a indossare i panni del dottor Watson con Robert Downey Jr.

Vanta sicuramente una carriera lunga e di successo, ma cosa sappiamo invece sulla sua vita privata? L’attore nel 2019 ha sposato la psicologa Philippa Cohan, con cui ha una relazione dal 2016. Prima di conoscere lei, tuttavia, ha avuto diverse storie d’amore, dalle quali sono nati anche cinque figli.

Nel 1994, mentre stava girando Shopping, si è innamorato della collega Sadie Frost. I due si sono sposati nel 1997, per poi separarsi nel 2003. Dal matrimonio sono nati tre figli, Rafferty, Iris e Rudy. Proprio Rafferty, il primogenito, oggi ha 26 anni ed è identico al padre quando aveva la sua età.

Rafferty Law, chi è il figlio di Jude Law

Classe 1996, Rafferty Law oggi ha 26 anni e non si può dire che non assomigli al padre Jude. La somiglianza tra i due uomini è innegabile, ma non bisogna fermarsi all’aspetto: il giovane ha deciso di seguire le orme del padre e non ha ereditato da lui solo la bellezza e il fascino, ma anche il talento nella recitazione.

Ha iniziato a muoversi sul grande schermo nel 2010, quando aveva solo quattordici anni. Lì ha recitato in Repo Man, proprio al fianco del padre, mentre di recente è tornato al cinema con Twist, pellicola ispirata a Oliver Twist, dove ha collaborato con Michael Caine. Recita anche in serie tv: possiamo citare Masters of Air, ambientata durante la Seconda guerra mondiale.

Non ama solo recitare, ma anche cantare e posare. Con gli amici ha fondato la band Outer Stella Overdrive e ha sfilato per brand importanti come Dolce & Gabbana, Donna Karan e Brioni. Come la madre, inoltre, è attento ai diritti degli animali e sostiene le campagne promosse da PETA. Oltre ai fratelli Iris e Rudy, Rafferty Law ha anche altri fratellastri nati dalle altre relazioni del padre dopo il divorzio: Sophia, da Samantha Burke e Ada, da Catherine Harding. Recentemente, Jude Law ha avuto il sesto figlio da Philippa Coan, ma non si sa ancora niente a riguardo.