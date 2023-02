Chevalier, Kelvin Harrison Jr. interpreta uno dei primi direttori d’orchestra neri della storia

La Searchlight Pictures ha annunciato un nuovo film: Chevalier. Racconterà la vita del musicista Joseph Bologne, noto anche come “il Mozart nero”, vissuto nel Settecento.

Il 21 aprile 2023 uscirà al cinema Chevalier, dramma storico che si concentrerà sulla vita del compositore e violinista Joseph Bologne, vissuto tra le Antille e la Francia nel diciottesimo secolo.

Si tratta di un personaggio molto noto alla storia francese, e che si fece subito notare, sin da bambino, per il suo enorme e precoce talento nella musica. Per questo e per il fatto che aveva origini africane, era soprannominato “il Mozart nero“.

Il film promette già di essere molto interessante, nonché drammatico. Joseph Bologne sfidò le convenzioni dell’epoca e riuscì ad affermarsi nel mondo musicale con non poche difficoltà. Le informazioni biografiche su di lui prima dell’arrivo in Francia sono scarne e incerte. Si pensa che fosse il figlio illegittimo di Guillaume-Pierre Tavernier, proprietario di una piantagione di Guadalupa, e di una schiava africana, forse originaria del Senegal.

La pellicola sarà diretta da Stephen Williams, che ha già vinto un Emmy, mentre si occuperà della colonna sonora Kris Bowers. Alla produzione c’è Stefani Robinson, che ha già attirato l’attenzione con lavori precedenti come le serie tv Atlanta e What We Do in the Shadow, spin off del film horror-comico Vita da vampiro.

Chevalier, Kelvin Harrison Jr. diventa Joseph Bologne

Il protagonista di Chevalier sarà Kelvin Harrison Jr., mentre il resto del cast comprenderà Minnie Driver, Samara Weaving, Marton Csokas e Lucy Boyton, che interpreterà la regina Maria Antonietta. Chevalier ha già fatto il suo debutto all’International Film Festival di Toronto e ha già ricevuto tantissimi consensi.

La pellicola si concentrerà su Joseph Bologne, dalla sua nascita alla sua morte e si soffermerà in particolare sulla sua scalata sociale. Ovviamente, tema principale del film non sarà solo il riscatto sociale, ma anche il razzismo e ci saranno diverse scene che mostreranno le difficoltà che il compositore ha dovuto superare prima di diventare direttore d’orchestra dell’Opera di Parigi.

Joseph Bologne nacque intorno al 1740 a Baillif, un piccolo comune francese nell’arcipelago di Guadalupa ed è morto a Parigi nel 1799. Non era solo un celebre musicista, ma anche un eccellente fiorettista, tra i migliori francesi, e suonò nella corte di Maria Antonietta. Alla regina piaceva molto e i due erano soliti suonare insieme, dato che lei era una discreta clavicembalista. Nonostante il suo legame con la sovrana, durante la rivoluzione si schierò contro la monarchia e combatté con i ribelli.