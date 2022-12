Jason Momoa e John Cena in una commedia action

Jason Momoa, John Cena sono le star di una nuova action comedy. Data di uscita e curiosità sul film.

Di nuovo sul set per gli attori Jason Momoa e John Cena: saranno le star del nuovo film Killer Vacation, una action comedy prodotta da Warner Bros, John Rickard e Peter Safran, attuale copresidente della DC-studios con James Gunn. La sceneggiatura del film è invece opera di Mark Brian Gunn che vanta nella sua filmografia anche L’angelo del male- Brighburn.

Tutti e due i protagonisti, sia Momoa che Cena, hanno da anni un rapporto viscerale con la Warner Bros. ed entrambi fanno parte dell’attuale DC Universe: Momoa come Aquaman, di cui uscirà un nuovo film l’anno prossimo e sarà il sequel di Aquaman and the Lost Kingdom. John Cena invece ha partecipato come protagonista al film Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad creato da James Gunn, produttore anche di Brightburn.

Purtroppo non ci sono altre informazioni riguardo al film perché ancora non ci sono state rivelate. In teoria le riprese dovranno svolgersi nel 2023 ma per ora non se ne sa nulla.

I due attori si erano già conosciuti sul set di Fast and Furious. Del film attuale invece non si conosce ancora il nome del ruolo dei personaggi che andranno ad interpretare perché su questo frangente, la Warner Bros. sta mantenendo un grosso silenzio stampa, attenta che nessuna informazione riguardo il film venga trapelata.