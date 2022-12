Margot Robbie dice la sua sulla possibile storia d’amore tra Harley Quinn e Poison Ivy

L’attrice interprete di Harley Quinn. Margot Robbie spinge per avere un film con una relazione lgbtq+ tra Harley Quinn e Poison Ivy.

Sebbene sia canon che il personaggio DC Comic, Harley Quinn, abbia una storia romantica con Poison Ivy, nei film della stessa casa editrice, no. Le due sia nei fumetti che nella serie animata che le vede protagoniste, le due super cattive sono una coppia ma nei film, il personaggio interpretato dall’attrice Margot Robbie è ancora legato alla figura del Joker e i fan iniziano anche a chiedersi ‘perché’. Vero è sul Joker, il cinema si è sempre espresso favorevole, ritenendolo un personaggio sfaccettato e su cui ci si possa ricamare abbastanza: nessuna attenzione invece per la sua controparte femminile che per ora, a rivestirne i ruoli è sempre stata Margot Robbie che pure spinge per far uscire più film sul personaggio di Harley ma incentrato sulla storia con Poison. In una recente intervista a ComicBook.com ha infatti espresso la sua opinione su questa possibilità.

Dopo ben tre film con star Harley Quinn però (Suicide Squad, Birds of Prey, The Suicide Squad), ancora non convince spostare l’attenzione dal Joker ad un nuovo personaggio.

Margot Robbie: “Sto insistendo perché accada”

Come la stessa Robbie ha affermato: “Ho spinto per anni per ottenere questa cosa ma non ho avuto fortuna” aggiungendo all’intervista che: “ Lo vorrei anche io. Immagiono sempre Poison Ivy come l’ho vista nei fumetti ma non immagino un’attrice che puà interpretarla. Sarebbe fantastico però.”

Se un film su Harley Quinn e Poison Ivy dovesse mai accadere, questo sarebbe il momento giusto per farlo. Ormai il tabù della coppia lgbtq+ nel cinema è decisamente morto: dopo il film di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, e Carol, interpretato da due attrici ben viste ad Hollywood, possiamo dichiarare che l’omofobia nel cinema è superata e per fortuna si può guardare ad altre produzioni. Sempre più film incentrati su personaggi non eterosessuali, emergono e hanno successo. Sarebbe bello poterne vedere qualcuno che finalmente possa dare spessore a due dei personaggi più iconici della DC Comic.

Diciamolo: la relazione tossica tra il Joker e Harley Quinn ci ha stancati. Soprattutto stanca il volerla continuamente romanticizzare. Ecco perché sarebbe interessante invece vedere il personaggio combattere e approcciarsi ad un altro che non sia se stessa. Sarebbe anche una sfida per l’attrice Robbie. Per il momento purtroppo, il prossimo film che uscirà nelle sale sarà il squel di Shazam!: Fury of the Fods in uscita il 17 marzo 2023