Elijah Wood contro AMC e la variazione del costo del biglietto

La nota catena di cinema americana, AMC, ha deciso di variare il costo del biglietto in base al posto scelto. Elijah Wood è insorto contro di loro, scrivendo un post molto diretto.

In un’epoca fatta di aumenti e tasse, il cittadino deve spesso rinunciare a molte attività per poter risparmiare i suoi guadagni. Andare al cinema è sempre stato un modo per svagarsi alla portata di tutti. In questo luogo, una volta che si spegneva la luce, gli spettatori erano tutti uguali, in quanto non esistevano differenze di genere, cultura e classe sociale. Eravamo semplicemente degli individui che guardavano un film in un ambiente neutrale.

La catena cinematografica americana AMC vuole distruggere anche questo. L’unico luogo che prima era accessibile a tutti, adesso sarà praticabile solo in base al proprio conto in banca. Non solo gli spettatori, ma anche attori, giornalisti, ecc. sono insorti contro questa nuova politica. Il commento di Elijah Wood contro l’AMC è pungente al punto giusto, come si dice adesso: “Severo ma giusto!”

Il Signore degli Anelli torna grazie alla LEGO

La star de Il Signore degli Anelli, Elijah Wood, sta per tornare dopo tanto tempo, nei panni del suo alter ego, Frodo Baggins grazie alla LEGO e al suo nuovo set. I fan di tutto il mondo sono letteralmente impazziti, dopo aver saputo che l’8 marzo 2023, arriverà sugli scaffali dei negozi il LEGO Lord of the Rings: Rivendell.

Questo nuovo gioco della LEGO, sarà una riproduzione perfetta del set di Gran Burrone, luogo dove si è formata la mitica Compagnia dell’Anello, in The Lord of the Rings. All’interno della scatola saranno presenti più di 6 mila pezzi, con le relative minifigures, rappresentati i personaggi principali del film.

La costruzione LEGO, sarà alta ben 39 cm e lunga 75 cm e sarà venduta alla cifra di 499,99 euro. Se siete fan di Frodo e della sua equipe, non vi resta che effettuare la pre-ordinazione già dal 5 marzo 2023, per essere sicuri di accaparrarvi la vostra scatola LEGO de Il Signore degli Anelli.

Il cinema deve rimanere uno spazio democratico

Unitosi agli altri suoi colleghi, anche Elijah Wood ha espresso il suo disappunto contro la catena di cinema americana AMC per la loro nuova politica interna di differenziare il costo del biglietto in base al posto scelto.

In questo modo, i ricchi potranno godersi i posti migliori e i “poveri” quelli più scadenti, differenziando la popolazione in base al conto in banca. Ovviamente questa nuova organizzazione è stata criticata aspramente dalla popolazione statunitense la quale non ci sta e sta cercando di boicottare l’azienda attraverso i social.

Anche Wood si è unito alla causa, pubblicando queste parole: “La sala cinematografica è ed è sempre stata uno spazio democratico sacro per tutti e questa nuova iniziativa di AMC Theatres va a penalizzare le persone che guadagnano di meno e a premiare quelle che guadagnano di più”.