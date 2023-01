Wolves. Brad Pitt e George Clooney sul set insieme

Wolves l’action thriller diretto da Jon Watts per Apple TV+, vedrà la storica coppia formata da Brad Pitt e George Clooney ? I due sono stati avvistati sul set del regista alllestito a New York.

George Clooney e Brad Pitt finalmente insieme per un nuovo progetto. I due condividono una storica amicizia dopo anni di condivisione sul set: dalla trilogia, poi passata in mano a Cate Blanchet e Sandra Bullock, di Ocean’s Eleven alla commedia dei fratelli Coen Burn After Reading- A prova di spia.

Le due star infatti sono state viste collaborare insieme nel nuovo film del regista Jon Watts, Wolves, che li vede coinvolti come protagonisti.

Il regista è coinvolto nel progetto anche nei panni di sceneggiatore e ha recentemente annunciato il reboot MCU de I Fantastici 4, passato invece come ruolo registico a Matt Shakman.

Il film Wolves uscirà all’interno della piattaforma streaming di Apple TV+ ma la data ancora non è stata rivelata.

Wolves: ecco i primi dettagli del film

In queste ore hanno fatto il giro del web alcuni scatti che ritraggono i due amici, Brad Pitt e George Clooney, impegnati nelle riprese dell’action thriller Wolves a New York, nei dintorni di Harlem. I due, vestiti pressoché allo stesso modo con giubbotto di pelle nera, maglioncino di lana e scarpe scure, erano a bordo di un’auto e a piedi per la città.

I fan dei due non vedevano l’ora di vederli insieme per un nuovo film. Wolves è infatti il nuovo progetto di Jon Watts, regista anche della trilogia incentrata su Spider-Man con Tom Holland come protagonista.

Stando a quanto ci riporta l’Hollywood Reporter, i due attori vestiranno i panni di due killer a pagamento, abituati a lavorare come due lupi solitari ma che gli avvenimenti porteranno a dover collaborare per un complesso incarico.

George Clooney in particolare, si è detto entusiasta di tornare a lavorare con Pitt e ha affermato, in modo amichevole e scherzoso, che il collega è stato ingaggiato: “Perché era l’attore più economico disponibile”.

Brad Pitt è reduce da un periodo d’oro dovuto alla sua elegante performance in Babylon, l’ultimo film del regista Damien Chazelle, per la quale è stato candidato a numerosi premi, tra cui anche nomination agli Oscar. Bisognerà quindi vedere se la coppia storica dei due attori, non scoppierà e se i due siano ancora piuttosto informa per far sognare gli spettatori al cinema. Aspetteremo Wolves.