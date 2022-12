James Corden: il famoso comico fece un’audizione per “Il signore degli anelli”

Il celebre comico e conduttore televisivo britannico James Corden fece tempo fa un provino per Il Signore degli Anelli per un ruolo molto importante, amato dai fan della saga…

James Corden, 44 anni, ha sempre dichiarato di avere una forte attrazione per il mondo della recitazione. Infatti, recentemente ha preso parte nella serie tv drammatica del colosso Amazon dal titolo Mammals in cui si è misurato come protagonista . In passato, invece, ha partecipato nel cast di altri film, quali Cenerentola , Ocean’s 8 , Into The Woods , solo per citarne qualcuno.

Tanti anni fa, il comico inglese, conduttore del suo The Late Late Show, ha fatto un’audizione per un hobbit molto amato dai fan della trilogia. Ma quel provino alla fine non andò come sperava.

Il provino per Il signore degli anelli andò male

John Ronald Reuel Tolkien è l’autore del Signore degli Anelli e lo Hobbit. I suoi libri, conosciuti in tutto il mondo, hanno ispirato tutta la cinematografia della saga che ha preso vita dal 2001, con la La Compagnia dell‘Anello, Le due torri di 20 anni fa e Il Ritorno del Re pubblicato nel 2003. La trilogia incantò anche molti attori del mondo dello spettacolo e chiunque avrebbe voluto entrare nel circuito. Anche James Corden. Il suo provino era concentrato sul personaggio di Samvise Gamgee, hobbit tra i protagonisti della trilogia. Sam è fedele, in tutto il percorso, al compagno Frodo Baggins. James Corden ha raccontato successivamente ai microfoni del podcast di Happy Sad Confused quanto la concorrenza per il ruolo di Sam fosse spietata e che il provino non andò granchè.

Le parole di James Corden

Nel dettaglio, James ha raccontato che:

Tutti erano interessati alla saga e ogni singola persona a Londra ha fatto il provino per Il signore degli anelli. Tutti. Ho provato anche io per Samwise. Davvero, l’ho fatto. Con accento tipico e tutto il resto. Padron Frodo! Due miei amici sono passati e siamo stati tutti richiamati il giorno successivo. La seconda volta, siamo stati tutti richiamati il giorno dopo. E quella è stata l’ultima volta, perché non li abbiamo sentiti più.

Per il ruolo dell’hobbit Sam, nell’adattamento filmico del regista Peter Jackson, è stato poi scelto Sean Astin, che ha affiancato il Frodo, interpretato dal celebre Elijah Wood, durante tutte le vicende della trama. Ma non è escluso che lo stesso James Corden potrebbe, in futuro, ottenere una parte della saga interpretando un altro personaggio.