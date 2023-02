Dopo più di 20 anni ecco giungere una notizia del tutto inaspettata, So cosa hai fatto 3 è in lavorazione. Il fortunato franchise della saga slasher più famosa degli anni ’90 sta per tornare.

Negli anni dei revival, dei sequel e dei prequel, ecco che i film più in voga degli ultimi decenni stanno per tornare con nuovi capitoli. Alcuni di questi hanno segnato un’era nel loro genere, come dimenticare film horror quali Scream, Shining, It, ecc.

Dopo il ritorno di Scream con un nuovo sequel, il franchise di So cosa hai fatto, sta per tornare con un terzo capitolo a più di 20 anni di distanza. Prima di questo uscì un altro film, ma non comprendeva il cast originale, quindi non venne tenuto in considerazione nel prosieguo effettivo della saga.

Il film che ha fatto innamorare Sarah Michelle Gellar di suo marito

So cosa hai fatto, in americano I Know What You Did Last Summer, uscito nel 1997 è stato uno dei film horror/slasher più famoso di quegli anni, dopo la “saga avversaria” di Scream. Il film, basato sull’omonimo romanzo scritto da Lois Duncan, ebbe un notevole successo e viene ricordato anche come la pellicola che ha fatto innamorare, Sarah Michelle Gellar di quello che sarebbe diventato il suo futuro marito, Freddie Prinze Jr.

Il cast di So cosa hai fatto, comprendeva nomi che sarebbero diventati molto famosi negli anni avvenire, oltre Sarah e Freddie, c’erano anche Jennifer Love Hewitt, Johnny Galecki, Bridgette Wilson e Ryan Phillippe. La sinossi ufficiale del primo capitolo recitava: “Un anno dopo aver investito un pescatore e aver gettato il suo corpo in acqua, quattro amici si riuniscono quando Julie riceve una lettera spaventosa che le dice che il loro crimine è stato visto”. Da lì in poi sarà il caos, omicidi brutali e smembramenti sanguinolenti, sono solo alcuni dei dettagli che caratterizzavano la pellicola degli anni ’90.

Il terzo capitolo con il cast originale

Per motivi che potrete immaginare anche da soli, quindi non consideratelo uno spoiler, il cast del primo film fu ovviamente decimato, proprio per questo motivo nel sequel, intitolato Incubo finale – So cosa hai fatto 2, erano presenti solo Jennifer Love Hewitt e Freddie Prince Jr.

Ci fu un ulteriore capitolo in seguito, ma non viene considerato parte integrante della saga di So cosa hai fatto, per il semplice motivo che i nomi dei partecipanti erano completamente diversi, fu considerato quasi come un capitolo a sé. Ecco perché i fan della saga sono rimasti molto colpiti sapendo che So cosa hai fatto 3 è attualmente in lavorazione.

Ci sono poche notizie in merito, da voci di corridoio però è trapelata la notizia che Jennifer e Freddie sono stati contattati dalla produzione per trovare un accordo a livello di stipendio, per poterli inserire ufficialmente nel cast di questo nuovo terzo capitolo.