Scena eliminata da Wakanda Forever: Everett Ross sotto copertura

A pochi mesi dall’uscita di Black Panther: Wakanda Forever, ecco che viene rilasciata una scena eliminata, che dà al film un altro punto di vista. Everett Ross sotto copertura dovete vederlo assolutamente.

Quando viene girato un film, il regista crea tante sequenze che per lui risultano importanti per dare un certo “spessore” alla storia. Per motivi tecnici però, una pellicola non può durare tante ore, proprio per questo motivo molte scene vengono tagliate durante il montaggio.

Nel momento in cui il film poi esce al cinema, mesi dopo vengono rilasciati i contenuti inediti per dare allo spettatore quel dettaglio in più che andrà ad aumentare la storia. Questo è il caso di Black Panther: Wakanda Forever, per cui è stata rilasciata una scena eliminata in cui si vedrà Everett Ross sotto copertura.

Wakanda Forever è il film che i fan guarderanno meno di tutti

Black Panther: Wakanda Forever è uno di quei film della Marvel che i fan hanno amato ma che vedranno meno rispetto agli altri dello stesso marchio. Non perché il film sia brutto, tutto il contrario, ma perché rivederlo farebbe scendere “quella lacrimuccia” sempre e per sempre, ripensando che la morte del protagonista coincide con la morte dell’attore reale.

Questo film era quello che serviva ai fan per dire addio al loro eroe, Black Panther alias Chadwick Boseman. Serviva per “digerire” la morte di un uomo e un super eroe buono che non meritava di lasciare il suo pubblico così presto. Per questo motivo il pubblico si è espresso all’unisono quando ha dichiarato che Wakanda sarà il film della Marvel che rivedranno di meno rispetto agli altri.

Inoltre il sequel di Black Panther è il primo film dove la morte del protagonista viene fatta “esplodere subito all’inizio come una bomba”, senza pensare troppo alle conseguenze del caso. Il protagonista è morto, senza se e senza ma, non viene fornita una spiegazione sul come, ma spetta allo spettatore elaborare il lutto. Era successo un caso analogo con Suicide Squad, ma il super eroe morto non dava il titolo al film, quindi il sentimento era differente.

La scena tagliata

Black Panther: Wakanda Forever è uscito al cinema alla fine dell’anno scorso ed è tutt’ora una tra le storie più chiacchierate di sempre, vuoi anche la fesa del lutto per il protagonista dipartito troppo presto. Per dare più enfasi alla storia, è stata rilasciata in anteprima una scena tagliata che darà allo spettatore un nuovo punto di vista.

La scena eliminata di Wakanda Forever, vede Everett Ross sotto copertura che tenta di proteggere le informazioni digitali per conto di Okoye e Wakanda.

Fateci sapere cosa ne pensate, questa sequenza ve l’aspettavate o vi ha stupito?