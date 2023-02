Francesco Totti non vuole sentire ragione: la richiesta senza precedenti all’ex moglie

Il tremendo “Rolex Gate” che ha reso tesissima la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra non avere fine. Durante l’ultima udienza, il Pupone ha esposto nuovamente le sue ragioni, ma la Blasi non pare intenzionata a cedere.

Il lungo addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a consumarsi senza esclusione di colpi. La piccola tregua stabilita tra l’ormai ex coppia d’oro sembra essersi miseramente infranta contro l’invalicabile muro del cosiddetto “Rolex Gate”, che ha tenuto banco sul web, con commenti salaci e meme in quantità.

Dalle ultime indiscrezioni, pare che la ex letterina non abbia nessuna intenzione di restituire gli orologi che, secondo Totti, sono da lei indebitamente trattenuti. L’ex capitano della Roma nell’ultima udienza per la separazione ha anche presentato le ricevute d’acquisto dei famigerati Rolex, per dimostrarne il possesso.

Lo scopo del Pupone è confermare che quei particolari orologi, molto grandi e appariscenti, non possono essere un regalo per la moglie, ma, senza ombra di dubbio, appartengono a lui in persona. I “patacconi” in questione, infatti, non sarebbero adatti per un polso femminile, ma sarebbero disegnati per essere indossati da un uomo.

Ilary Blasi, come riportato dal “Corriere della Sera”, ha ammesso di aver trattenuto i Rolex, ma continua a sostenere con forza e nettezza che i preziosi siano un dono per lei da parte del marito. Partendo da questo presupposto, Ilary rigetta la richiesta di restituzione di Totti e ritiene di avere tutto il diritto di conservare per sé gli orologi.

Non si esaurisce il “Rolex Gate”: Francesco Totti rivendica in tribunale le sue ragioni

Il “Rolex Gate” inizia il 15 giugno 2022, un mese prima della dichiarazione ufficiale, tramite due comunicati stampa separati, della separazione di Totti e Ilary. Quel giorno la conduttrice e il padre si recano in banca e prelevano gli orologi da una cassetta di sicurezza. Il campione della Roma successivamente va su tutte le furie e ne chiede la restituzione a gran voce.

In tribunale, Totti ha specificato: “Non ti chiederò mai indietro i regali che ti ho fatto, sono felice anzi che tu li tenga, ma i Rolex sono miei e li rivoglio”. Intanto, infatti, le borse e le scarpe di Ilary nascoste da Francesco per vendetta sono ritornate nelle disponibilità della showgirl.

Niente da fare, al contrario, per i Rolex, che restano custoditi in una nuova cassetta di sicurezza, intestata solo a Ilary. Galeotti furono i Rolex, dunque, e chi li avrà, alla fine, non è ancora dato saperlo.