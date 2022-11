A Cinecittà World è già Natale: tutti gli eventi dal 12 Novembre all’8 Gennaio

Da sabato 12 novembre a domenica 8 gennaio a Cinecittà World si respira il Natale. Un programma ricco di attività per due mesi strepitosi!

Il conto alla rovescia per Natale è già partito. A Cinecittà World della Capitale si inizia sabato 12 novembre: un’atmosfera natalizia magica per grandi e piccini. La Cinecittà Street sarà addobbata offrendo ai visitatori un’esperienza unica e anche il divertimento sarà assicurato: ben 14 attrazioni e spettacoli a tema natalizio, tra cui il musical “Natale a Cinecittà World” in scena tutti i giorni al Teatro1.

“Dopo il grande successo di Halloween, con oltre 60mila presenze, Cinecittà World è pronta a stupire nuovamente i suoi ospiti”, ha detto in una intervista Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World. Quest’anno “la magia del Natale si respirerà già dall’ingresso del parco. Natale è il periodo più atteso e, soprattutto in questo inverno cupo, abbiamo bisogno di vivere dei momenti belli con i nostri cari”.

La casa di Babbo Natale sarà aperta per ospitare i suoi piccoli ospiti per leggere letterine piene di desideri e scattare con loro una foto ricordo.

Il regno del Ghiaccio

Dal 3 dicembre, il Regno del Ghiaccio renderà l’atmosfera ancora più magica: l’unico snow park al coperto d’Italia si presta per offrire uno spettacolo unico in cui Bianco Natale volteggia sui pattini, precipitando tra le curve di uno scivolo vorticoso e sfidando i propri amici con i gommoni su Scivolone e tirandosi Palle di neve.

Il programma: luminarie, presepe del Cinema e festeggiamenti

Il Festival delle luminarie offrirà uno spettacolo incantevole. Polvere di Stelle è il percorso di luci d’autore che fa brillare Cinecittà World tra animali fantastici e alberi fatati. Sarà presente anche il Presepe del Cinema. Spettacolo garantito anche il 25 dicembre: sarà possibile assistere alla Santa Messa e festeggiare il Natale con i propri cari attraverso il Pranzo Santo di Natale. Alla cucina saranno presenti gli chef del parco divertimenti che delizieranno i palati con le proprie pietanze.

I festeggiamenti raggiungeranno l’apice con la serata del 31 dicembre, la festa di Capodanno più grande di Roma. Il programma prevede la replica dei cenoni di Capodanno a tema, con ben 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, concerti e grandi ospiti, discoteche e dj set, spettacoli dal vivo e la mezzanotte con i fuochi d’artificio. La giornata conclusiva dei festeggiamenti natalizi è prevista per domenica 8 Gennaio 2023 con il weekend magico in cui la protagonista sarà l’amata Befana.