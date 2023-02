Batman: rivisitato il trailer del cult di Tim Burton

La DC ha voluto pubblicare una rivisitazione del trailer del famoso Batman di Tim Burton.

Il nuovo trailer dell’intramontabile cult dedicato all’Uomo Pipistrello mostrato sul canale YouTube della DC.

Quando si cerca di pensare ai film in assoluto più belli tra tutti quelli dedicati a Batman la mente di chiunque, indipendentemente dai propri gusti personali, non può che andare all’Uomo Pipistrello opera dello straordinario immaginario di Tim Burton.

Molto prima che il supereroe DC tornasse alla ribalta grazie alla splendida trilogia di Nolan con Christian Bale nei panni del protagonista, a dare lustro al più amato eroe fumettistico è stato per l’appunto Burton, regista nel 1989 ancora alle primissime armi ma già in grado di dimostrare il proprio enorme talento con Beetlejuice – Spiritello Porcello di un anno prima.

Tornando al film Batman, il cult cinematografico ha subito in questi ultimi giorni un’importante e curiosa rivisitazione per quanto riguarda il trailer, ripubblicato dalla DC in chiave moderna.

Batman: il nuovo trailer del film di Burton

Tramite il proprio canale YouTube, la DC Comics ha voluto pubblicare in versione modernizzata il trailer del cult del 1989. Al centro di quest’ultimo, tantissimi momenti chiave della nota pellicola.

Tra questi, lo schianto di Batman nel lucernario del Museo Flugelheim o anche quello che vede al centro il Joker, intento a sparare con un revolver in direzione del Batwing. A conclusione del trailer, una delle frasi più celebri dell’iconico personaggio interpretato da Jack Nicholson e del cinema in generale: “Danzi mai col diavolo nel pallido plenilunio?“.

Un cult intramontabile

Nel 1989, molti anni prima dell’esplosione del genere supereroistico con l’ondata dei film provenienti dagli universi Marvel e DC, i supereroi riescono a trovare nuova dignità e status dal punto di vista cinematografico grazie al Batman di Tim Burton.

Creato da Bob Kane e da Bill Finger e al suo debutto fumettistico nel lontanissimo 1939, il personaggio di Batman è apparso in una delle sue versioni più scintillanti e memorabili grazie proprio al regista, tra gli altri, di film immortali come Edward Mani di Forbice, Big Fish o anche La Sposa Cadavere.

La storia, inutile dirlo, ripercorre la crescita di Bruce Wayne dal tragico episodio della morte dei propri genitori fino all’inizio della lotta contro la criminalità e la corruzione imperanti nella città di Gotham nei panni del supereroe mascherato. Antagonista principale della pellicola, un memorabile Joker interpretato da un superbo Jack Nicholson.

E qui si arriva allo straordinario cast, che comprende al suo interno delle vere e proprie icone del cinema. Si parte ovviamente da Michael Keaton fino ad arrivare a Kim Basinger nei panni della giornalista Vicki Vale, senza dimenticare poi Pat Hingle nelle vesti del commissario Gordon o Billy Dee Williams in quelli di Harvey Dent.

Un vero e proprio gioiello che vale sempre la pena riguardare, e che rivive ora di nuova luce grazie allo spettacolare trailer DC.