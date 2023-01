Dietro le quinte di Wakanda Forever con Rihanna (video)

Dopo quasi sei anni di assenza, Rihanna torna con “il botto” e condivide un “piccolo” dietro le quinte del film Black Panther: Wakanda Forever, di cui canta la canzone Lift Me Up, brano facente parte della colonna sonora.

La voce di Rihanna è impossibile non riconoscerla, la sua assenza l’abbiamo avvertita tutti. Nelle classifiche di questi anni, le sue canzoni ci sono mancate molto, ma finalmente la cantante americana, “she’s back“!

Rihanna ha pubblicato un “piccolo” dietro le quinte per quanto riguarda la canzone da lei cantata che fa parte della colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever. Stiamo parlando della bellissima Lift Me Up, tributo alla memoria di Chadwick Boseman.

Rihanna con la pelliccia gialla è molto glamour

Dopo tanti anni di assenza, la bella Rihanna torna per un evento molto importante in America, Il Super Bowl Halftime Show. La cantante delizierà i presenti e anche i telespettatori che la seguiranno da casa, con una sua performance durante l’intervallo. La sua apparizione dal vivo è prevista per il 12 febbraio 2023.

Ovviamente il suo stile glamour abbinato alla sua bellezza è conosciuto da sempre, ecco perché Rihanna ha voluto annunciare il suo grande ritorno, con un’entrata in grande stile, che solo lei poteva permettersi. Nel teaser ufficiale di qualche secondo approdato online, la cantante appare in una mise nera di Saint Laurent, un pellicciotto giallo molto vistoso, accessori over size, un trucco molto glitter che ne risalta i suoi bellissimi occhi chiari e uno chignon “molto particolare”.

Nella sua breve sfilata, con un gesto di “Shh“, se ne va, lasciando in sospeso i suoi fan fino al 12 febbraio 2023. Lo show promette grandi sorprese per un ritorno alla musica in modo molto chic.

Il tributo a Boseman

Per la prima volta nella storia della sua carriera, Rihanna, molto probabilmente vedrà inserito il suo nome nelle nomination agli Oscar 2023, per la categoria di miglior canzone originale, per il film Black Panther: Wakanda Forever. Il brano Lift Me Up è un chiaro tributo alla memoria dell’ormai (purtroppo) compianto Chadwick Boseman. L’attore di Black Panther è scomparso a causa di un tumore al colon il 28 agosto 2020.

Il dietro alle quinte pubblicato dalla stessa Rihanna, vede la cantante ascoltare il suo brano finalmente finito Lift Me Up in diretta con Ryan Coogler, Ludwig Göransson e Jay Brown. La canzone è stata co-scritta oltre che da Rihanna anche da Göransson, Tems e Coogler.

L’idea di questa canzone è nata dopo un viaggio percorso da Göransson e Coogler, i quali hanno pensato poi di aggiungere le meravigliose voci di Rihanna e Tems. Le loro parole echeggiano forti nei cuori dei fan impegnati a non commuoversi in un film che cerca di capire come andare avanti senza l’eroe della storia.