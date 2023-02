Cobra Kai 5: Hilary Swank tornerà nel ruolo di Julie?

Cobra Kai 5. Hilary Swank potrebbe tornare a riprendere il ruolo di Julie Pierce. E’ apparsa infatti nei panni della studentesa Julie Pierce nel film Karate Kid 4- The Next Karate Kid.

Cobra Kai, è la serie spin-off della saga anni ’80 Karate Kid che ora è giunta alla sua quinta stagione. Differentemente dai film, il cui protagonista era Ralph Macchio nei panni di Daniel San, nella serie vediamo invece una costruzione attorno al personaggio del suo antagonista, interpretato da William Zabka. Nel corso delle stagioni numerosi altri attori presenti in ruoli minori nei film sono apparsi all’interno della serie ma all’appello ancora manca la protagonista di Karate Kid 4- The Next Karate Kid.

Stiamo parlando della due volte vincitrice del premio oscar come migliore attrice, Hilary Swank. Fu proprio quest’ultimo film a servire come rampa di lancio all’attrice, nonostante non fu accolto positivamente dal pubblico a causa della mancanza di Ralph Macchio. Nel film infatti l’attrice prenderà il posto del “vecchio Karate Kid” come allieva del signor Miyagi, a quel tempo interpretato da Pat Morita, perché il franchise aveva dovuto fare a meno del suo principale personaggio.

Cobra Kai potrebbe quindi essere l’occasione per riabilitare il personaggio dell’attrice, molto quotato per apparire nella quinta stagione.

Il co-creatore della serie: “Tutto è possibile”

Sarebbe interessante vedere i tre Karate Kid nella quinta stagione: due allievi del signor Miyagi e il loro principale antagonista.

Il co-creatore della serie tv ha confermato questa papabile comparsa. Hayden Shlosseberg ne ha infatti parlato così: “Tutto è possibile. Dico sempre che se sei un fan di The Next Karate Kid e vuoi vedere Julie Pierce interpretata da Hilary Swank, siamo lo spettacolo da guardare per vedere se ciò accade. Sta per uscire la quinta stagione, quindi tutto è possibile. Julie Pierce è uno dei giocattoli nella cassa dei giocattoli, quindi vedremo”.

Al momento però ancora non è chiaro se qualche altro attore del quarto capitolo del franchise sarà presente nello show anche se questo risulta altamente improbabile. La quinta stagione però conferma la fine delle riprese non è nemmeno chiaro se tornerà Thomas Ian Griffith, che nel film interpreta Terry Silvester, come non è chiara la data di uscita su Netflix che già ospita le altre 4 stagioni.