Terrifier 3 è in lavorazione: sarà il più terrificante di tutti!

Il terzo capitolo della saga di Terrifier è attualmente in lavorazione, il regista Damien Leone avvisa che ci sarà sicuramente un sequel e che questo film sarà il più terrificante di tutti.

Il franchise che ruota attorno al pagliaccio di Terrifier, non ha intenzione di fermarsi, in quanto attualmente il terzo capitolo della saga è in lavorazione. Dunque la saga splatter horror più violenta di sempre non si fermerà al secondo capitolo, ma ne arriveranno altri.

Terrifier 3 è attualmente in lavorazione, ma Leone avvisa che questo capitolo sarà il più terrificante di tutti e che non sarà l’ultimo, in quanto “nella sua testa”, la storia continuerà con altri sequel.

Gli errori del primo film

Terrifier è una saga di film ideati dalla mente perversa di Damien Leone, il quale ha dato vita ad una storia splatter-horror molto violenta, non adatta ai deboli di stomaco. Se con il primo film, aveva conquistato soltanto una fetta molto piccola di fedeli amanti del genere dell’orrore, grazie al passaparola e alla trama più intensa, con il secondo film ha guadagnato una cifra spropositata.

Realizzato con un budget molto ridotto, Terrifier 2, attualmente disponibile in noleggio, ha incassato al cinema 7,6 milioni di dollari e si è guadagnato una permanenza nelle sale molto più lunga delle due settimane canoniche pensate all’inizio. Questi primi due film hanno generato molto scalpore, soprattutto per gli episodi avvenuti a diversi spettatori al cinema, sentendosi talmente male durante le scene più violente da dover essere trasportati d’urgenza al pronto soccorso.

La trama dei primi due Terrifier, si concentra sul terrificante pagliaccio, per niente amichevole, Art the Clown, che durante la notte di Halloween, prende di mira le sue vittime e le uccide in un modo orribile e molto violento. Grazie anche all’interpretazione e alla mimica perfetta del protagonista, David Howard Thornton, Terrifier 1 e 2, si sono guadagnati l’etichetta “fenomeno horror” al pari di Jigsaw di Saw.

L’idea di Damiel Leone

Grazie al successo di Terrifier 2, il suo creatore Damien Leone ha già annunciato che Terrifier 3 è attualmente in lavorazione (e secondo Damien sarà il più terrificante di tutti) e che ci saranno altri sequel, i quali serviranno ad approfondire la storia. Per il momento infatti, non sappiamo molto di Art the Clown e che cosa “diamine” gli sarà mai successo nella sua vita da dover diventare un tale psicopatico. Per chi non soffre di stomaco, sarà ben contento di sapere che presto uscirà un nuovo capitolo della storia.

Per quanto riguarda Terrifier 3, ecco le parole di Leone:

“Sto scrivendo Terrifier 3 al momento, ma voglio assolutamente realizzarne un altro. Servirebbero almeno altri due film per esplorare la storia che voglio raccontare e racchiudere tutte le idee che ho in mente. C’è ancora sicuramente molto altro da esplorare riguardante Art the Clown, Victoria e la nostra ultima ragazza, Sienna. Seguiremo il suo cammino verso la fine della saga”.