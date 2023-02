Criminal: da fumetto a serie tv | ecco cosa sappiamo

Voci di corridoio “dicono” che gli addetti degli Amazon Studios starebbero lavorando ad una nuova serie tv, Criminal, basata sull’omonimo fumetto scritto da Ed Brubaker.

Il 2023 sarà all’insegna del cambiamento e di una “ventata di aria fresca” per quanto riguarda le piattaforme di streaming, le quali cercheranno di produrre serie tv e film accattivanti e diversi dal solito.

Pare che dalla regia degli Amazon Studios, lampeggi la scritta “Work in progress” dietro la porta della regia. Da voci di corridoio potrebbe arrivare quanto prima una nuova serie tv, Criminal, la quale sarà basata sull’omonimo fumetto scritto da Ed Brubaker.

Cosa sappiamo per il momento di questo progetto

Iniziamo da lui, Ed Brubaker, il celebre fumettista che riceve una standing ovation ogni volta che fa uscire un suo lavoro. Celebri sono stati i suoi Catwoman, Captain America, Gotham Central, Soldato d’Inverno e così via. Tutti questi (e gli altri) grandi nomi gli sono valsi diversi riconoscimenti e premi, tra cui per cinque volte di fila l’Harvey Award, come miglior scrittore.

Tuttavia, Ed Brubaker insieme all’artista Sean Phillips, sono famosi principalmente per le loro saghe criminali, le quali sono molto ricercate per ricreare degli adattamenti televisivi e cinematografici di enorme successo. Oltre a Criminal, troviamo anche Incognito, Fatale, The Fade Out e Kill or be Killed, fumetti che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Per il momento sappiamo che “i capoccia” degli Amazon Studios stanno lavorando al progetto di portare in tv la serie tv Criminal, basata appunto sul fumetto di Brubaker, il quale sarà oltre che scrittore anche produttore esecutivo. Per il momento non ci sono state conferme ufficiali, ma da fonti in stretto rapporto con Deadline, pare proprio che il progetto sia ormai certo.

La trama secondo Brubaker

Criminal, sarà molto probabilmente una serie tv, creata forse in modo indipendente per poi essere trasmessa in streaming da Amazon. Per il momento non ci sono notizie in merito, se non voci di corridoio che danno questo progetto ormai per certo.

Non sappiamo ancora come sarà la trama e se si concentrerà totalmente sul fumetto o meno, per il momento dobbiamo accontentarci delle parole del suo creatore Ed Brubaker in un’intervista del 2019:

“Criminal racconta la saga intrecciata di diverse generazioni di famiglie legate insieme dai crimini e dagli omicidi del passato. E uno dei grandi eventi nel passato di molti di questi personaggi, a cui si fa riferimento fin dalla prima storia criminale, è stata la morte di Teeg Lawless.

Prima ancora di incontrare Teeg, sapevamo che era morto quando suo figlio era un adolescente, ma a parte l’identità del suo assassino, non abbiamo mai raccontato il resto di quella storia. È stato solo un fantasma che ha perseguitato la serie, dato che Teeg Lawless è diventato uno dei personaggi più popolari del fumetto”.