Nobody Nothing Nowhere: la nuova commedia sci-fi con Octavia Spencer

Octavia Spencer, Lucy Liu e Joseph Gordon Levitt nel cast della nuova commedia sci-fi diretta da Rachel Wolther ed Alex H.Fischer. Ecco tutto quello che sappiamo sul progetto.

Una nuova commedia sci-fi si appresta a prendere piede nelle nostre case: scritta e diretta da Rachel Wolther ed Alex H. Fischer, Nobody Nothing Nowhere vedrà nel suo cast tre attori d’eccellenza che ora stanno cavalcando il cavallo d’oro delle opportunità.

Presenti nel cast infatti, ci saranno Octavia Spencer, attice e vincitrice dell’Oscar come Miglior Attrice non protagonista per il film The Help; Lucy Liu, attrice e doppiatrice statunitense, da poco presente nella serie tv Netflix The Sandman, e l’attore, regista e sceneggiatore Joseph Gordon Levitt, che recentemente ha lavorato nel film Il processo ai Chicago 7 nel ruolo dell’avvocato alla difesa. Sarebbe la prima volta che questi tre attori di ambiti e film differenti, lavoreranno insieme.

La serie tv sarà prodotta da The Exchange che negli ultimi quattro anni ha finanziato e acquistato, prodotto e venduto più di 200 film di studio del calibro di Fox, Universal e Disney e ha tuttora all’attivo una line-up ricca di progetti in prossima uscita tra cui: The Neponset Circle, Replay, Thelma, THe Abscence of Eden.

Nobody Nothing Nowere. I primi dettagli

A produzione della serie ci sarà la compagnia The Exchange che si occuperà di mettere in contatto registi e sceneggiatori con le società di produzione. Questa compagnia ha deciso di puntare su questo bizzarro script, mettendo in vendita il prodotto al prossimo European Film Market.

La sceneggiatura è stata infatti recuperata grazie a The Black List, ovvero un sondaggio fatto in azienda che mette in risalto le idee scartate, le più votate verranno ripescate.

Nobody Nothing Nowhere racconta la storia di Ruth, che in questo universe è una di quelle che vengono chiamate delle “non- persone”, una sorta di robot dall’aspetto umano progettato per colmare le lacune del mondo di Dave, l’unico essere umano rimasto sulla Terra. Ruth però, stremata e stanca dall’essere considerata una mera comparsa nella vita di qualcun altro, intraprenderà un viaggio con se stessa alla ricerca di un proprio spazio.

Olivia Spencer ha commentato così il progetto in via di uscita: “Nobody Nothing Nowhere è un lungometraggio completamente originale che presenta un mondo e i suoi personaggi in un modo del tutto unico. Avere l’opportunità di lavorare con Joseph Gordon-Levitt e Lucy Liu è un sogno che diventa realtà. E’ sempre una priorità per me e per i miei partner di produrre progetti che intrattengano e portino la luce, la speranza e mostrino ciò che il pubblico desidera ardemente. Sono entusiasta di far parte di un progetto così creativo e premuroso.”