Why are you people, il trailer del nuovo film con Alyssa Milano

L’attrice Alyssa Milano è protagonista di Why are you people, nuovo film che arriverà presto al cinema. Ecco trailer e info.

Alyssa Milano torna al cinema con Why are you people, film drammatico e di formazione dove divide la scena con Ema Horvath, diventata nota con Gli anelli del potere, serie spin off de Il signore degli anelli. La pellicola indaga sul rapporto tra genitori e figli e si focalizza su una adolescente che vuole scoprire a tutti i costi chi è suo padre biologico e così agisce alle spalle della madre.

La trama si concentra su Alex (interpretata da Ema Horvath) che un giorno, rovistando tra delle vecchie lettere della madre (interpretata proprio da Alyssa Milano). La giovane trova l’indirizzo di quello che crede essere il padre, Karl (Devon Sawa) e parte per raggiungerlo. Si presenta alla sua porta e qui scopre che l’uomo non sapeva della sua esistenza, dal momento che la madre non gli aveva mai comunicato della gravidanza.

Si tratta sicuramente di un film profondo, a tratti drammatico e commovente, che racconta la storia di una famiglia che cerca di ricomporsi.

Why are you people, il film con Alyssa Milano ed Ema Horvath

Why are you people uscirà al cinema il 24 febbraio e racconterà la delicata relazione tra i diversi membri di una famiglia. Il lieto fine non sarà così immediato: quando Alex contatta il padre, realizza di avere ottenuto ancora più domande che risposte e di essere ancora più confusa. La madre, infatti, non prende affatto bene la notizia che la figlia ha agito alle sue spalle e la relazione tra le due diventa ancora più fragile.

Le due attrici si sono messe alla prova calandosi in due ruoli molto difficili. Alyssa Milano, in particolare, è nota al grande pubblico da diversi anni, dal momento che ha iniziato a recitare da bambina durante gli anni Novanta. Ha raggiunto la popolarità grazie alle serie tv, in particolare Streghe, uno degli show più famosi dei primi anni Duemila. Qui interpretava il ruolo di Phoebe Halliwell, una delle ragazze protagoniste. Dopo la fine della serie nel 2006, ha avviato una carriera parallela anche nel mondo della musica.

Ema Horvath, invece, è più giovane e, come detto in precedenza, ha acquisito una grande popolarità nell’ultimo anno grazie a Gli anelli del potere, dove ha interpretato Earien, sorella di Isildur. Prima di ciò, aveva recitato anche in The mortuary collection e in What lies below.